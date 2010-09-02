منابع آبی هرمزگان جوابگوی آبیاری سنتی اراضی کشاورزی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، جعفر زیر راهی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر ضروت مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی گفت: جایگزینی آبیاری تحت فشار و قطره ای به جای آبیاری سنتی راهکاری موثر در جهت جلوگیری از هدر رفت آب در بخش کشاورزی است.

زیرراهی تصریح کرد: رایج بودن شیوه سنتی آبیاری غرقابی از جمله مشکلات موجود در بخش کشاورزی استان است و این روش با توجه به محدودیت منابع آبی استان مقرون به صرفه نیست. البته می توان با اصلاح این شیوه آبیاری ضمن جلوگیری از هدر رفت آب، زمینه توسعه اراضی زیر کشت را نیز فراهم نمود.

وی با تاکید بر ضروت مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی گفت: نخیلات و باغهای مرکبات استان به روش غرقابی آبیاری می شوند که این موضوع باعث افزایش مصرف آب و طولانی شدن دوره آبیاری شده و در نتیجه کاهش محصول، زه دار شدن اراضی، بروز آفات گیاهی، بروز تنش اجتماعی بر سر توزیع آب و فرار مواد غذایی از محیط ریشه را سبب می گردد .

زیرراهی تاکید کرد: اصلاح شیوه آبیاری، علاوه بر صرفه جویی در مصرف آب و کاهش دوره آبیاری، باعث بهبود عملکرد کمی و کیفی محصول می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان در ادامه حجم آب ورودی به شبکه های آبیاری و زهکشی دشت میناب را از فروردین ماه تا پایان تیرماه سال جاری را 29 میلیون متر مکعب و حجم آب ورودی به شبکه های آبیاری و زهکشی دشت جگین را از فروردین تا تیرماه ماه سال جاری را هشت میلیون متر مکعب اعلام کرد و گفت: با این میزان آب بیش از هشت هزار هکتار از اراضی و باغات کشاورزان آبیاری شده است.

وی بیان کرد: ظرفیت کانال اصلی انتقال آب دشت جگین چهار متر مکعب در ثانیه و ظرفیت کانال های اصلی انتقال آب دشت میناب 14 متر مکعب در ثانیه می باشد.

زیرراهی با اشاره به نحوه بهره برداری از منابع آب چشمه و قنات افزود: بدلیل نیاز روستاها حتی در تامین آب شرب روستاها دچار مشکل هستیم لیکن ما با تمام توان تلاش می کنیم تا مشکلات مردم در بخش آب مرتفع شود همچنین از متقاضیان نصب سیستم های نوین آبیاری در باغات و مزارع حمایت خواهیم کرد.

برخورد شدید با متصرفان حریم و بستر رودخانه ها در هرمزگان

زیر راهی با اعلام این مطلب خواستار رعایت حریم رودخانه‌ها از سوی حاشیه نشینان رودخانه‌ها و مجاری آبی شد.

جعفر زیراهی با تاکید بر ضرورت بیان مفاد قانونی حریم رودخانه‌ها به مردم، اتخاذ تمهیدات لازم برای آزادسازی حریم رودخانه‌ها و مجاری آبی محدوده روستاها، جلوگیری از تخلیه نخاله‌های ساختمانی و زباله و پاک سازی آن‌ها از داخل بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مجاری آبی را لازم و ضروری خواند و گفت: رعایت حریم رودخانه‌ها و مجاری آبی استان، خسارات سیل را کاهش داده و ضرورتی حیاتی برای حاشیه نشینان روخانه‌ها است.

وی اضافه کرد: به همین منظور و براساس وظایف شرکت، با هر گونه تخلف قانونی در حریم رودخانه‌ها برخورد کرده و متخلفان را به مراجع قانونی معرفی می نماییم.

به گفته این مقام مسئول، با توجه به این که تعرض و تجاوز به حریم رودخانه و هر اقدام خلاف قانون در این زمینه، موجب تضییع حقوق سایر شهروندان می شود و لازم است همگان در این زمینه خود را مسئول بدانند، برخورد با متخلفان اقدامی موثر در جهت حفظ جان و مال شهروندان هنگام وقوع سیلاب‌ احتمالی است.

زیرراهی با بیان اینکه در صورت آگاهی مردم از قوانین حفظ حریم رودخانه‌ها، امکان بروز تخلف در این بخش کم می شود، خاطرنشان کرد: برداشت غیرمجاز شن و ماسه و دخل و تصرف در بستر و حریم رودخانه‌ها نیز از جمله تخلفات قانونی است که با آن برخوردی جدی می‌شود.