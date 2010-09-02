رضا نادریان به مدال نقره دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نادریان که امروز پنجشنبه در وزن 68- کیلوگرم(دوم) با برتری مقابل نمایندگان مکزیک و چین به دیدار نهایی راه یافته بود، در مبارزه برای کسب مدال طلا به مصاف "سون تای جین" قهرمان المیپیک 2008 از کره جنوبی رفت. راند اول این دیدار یک بر صفر به سود نادریان خاتمه یافت. در راند دوم حریف کره ای بهتر کار کرد و 4 بر 2 نتیجه را به سود خود تغییر دارد.

راند سوم یک مبارزه پر افت و خیز بود که در نهایت این حریف کره ای بود که نتیجه پایانی 6 بر4 را به سود خود رقم زد و به مدال طلا دست یافت. این اولین مدال طلای کره جنوبی در این دوره از مسابقات بود.

نادریان برای رسیدن به بازی نهایی "ایسلاس گومز" از مکزیک و "هوانگ " از چین را شکست داده بود. رضا نادریان نفر اول رنکینگ جهانی در وزن سوم، نایب قهرمان سال 2009 جهان، دارنده مدال نقره قهرمانی آسیا و برنز دانشجویان جهان در سال 2010 می باشد. وی که تجربه حضور در المپیک 2008 را دارد، از سوی سرمربی تیم ملی برای حضور در بازیهای آسیایی گوانگجو نیز انتخاب شده است.

کاروان رزمی کاران ایران با این مدال نقره ، یک پله در جدول توزیع مدالها صعود کرده و به مکان پنجم آمد.

اولین دوره المپیک هنرهای رزمی در رشته‌های جودو، بوکس، کشتی، آی کیدو، جوجیتسو، کاراته، کندو، کیک بوکسینگ، موی تای، سامبو، سومو، ووشو و تکواندو از 6 تا 14 شهریورماه به میزبانی چین برگزار می شود.