روز قدس اوج درماندگی و انزوای رژیم صهیونیستی است

استاندار لرستان در آستانه روز جهانی قدس در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: یکی از کارهای نو و ماندگار بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران برای بشریت انتخاب روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس بود.

دهمرده این انتخاب امام راحل را تبیین و روشن کردن مسیری ارزشمند دانست و بیان داشت: از سوی دیگر اعتقادات دینی به ما دیکته می کند که در دفاع از مظلوم پیش قدم باشیم و این وظیفه ای است که بر دوش همه مسلمانان دنیا قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه روز قدس تنها متعلق به فلسطین نیست بلکه متعلق به تمام انسانهای آزادی خواه دنیا است، یادآور شد: راهپیمایی پرشور مردم در روز قدس دو پیامد مهم و اساسی دارد.

استاندار لرستان تقویت ملت مظلوم فلسطین را از دستاوردهای مهم این راهپیمایی دانست و گفت: فریاد خشم و انزجار مردم در راهپیمایی روز قدس موجب یاس، ناامیدی و سرخوردگی مستکبرین به ویژه رژیم غاصب صهیونیسیتی خواهد شد.

دهمرده روز قدس را اوج درماندگی و انزوای اسرائیل غاصب ارزیابی کرد و یادآور شد: یکی از ویژگیهایی که راهپیمایی امسال دارد شرایط کنونی جامعه جهانی است و این امر لزوم حضور پررنگ تر مردم را ضروری می کند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مردم ایران همواره در صحنه دفاع از ارزشها دارای رکورد بوده اند می طلبد که در صحنه راهپیمایی امسال روز قدس نیز حضور بیشتری داشته باشند.

استاندار لرستان حضور مردم در این راهپیمایی را مایه تقویت آزادی خواهان جهان دانست و خاطرنشان کرد: حضور مردم هرچه باشکوه تر باشد جبهه مبارزین فلسطین تقویت و جبهه سازشکار تضعیف می شود.

دهمرده حضور پررنگ مردم را یکی از راهکارهای شکست جبهه سازش ارزیابی کرد و افزود: حضور پرشور مردم در صحنه جواب بسیار بلند و محکمی برای سازشکاران با رژیم صهیونیستی خواهد بود.