  1. استانها
  2. فارس
۱۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۰۹

برای کمک به سیل زدگان؛

100 تن گندم فارس به پاکستان ارسال می شود

100 تن گندم فارس به پاکستان ارسال می شود

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه سه کشور گفت: طی چند روز آینده 100 تن گندم استان فارس به کشور پاکستان ارسال خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، غفار رضوی پور ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران توضیح داد: به دلیل سرعت بخشیدن در انجام کمک رسانی، گندم ها از مسیر هوایی به پاکستان ارسال خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین به پیشنهاد کارمندان شرکت غله فارس حقوق یک روز شاغلین این شرکت به عنوان کمک به سیل زدگان پاکستان اهدا شده است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه سه کشور عنوان کرد: حقوق یک روز کارمندان این شرکت بیش از دو میلیون تومان است و میزان ریالی گندم ارسالی نیز حدود 40 میلیون تومان برآورد می شود که از گندم های آزاد این شرکت به شمار می آید.

کد مطلب 1144439

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها