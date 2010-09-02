100 تن گندم فارس به پاکستان ارسال می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، غفار رضوی پور ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران توضیح داد: به دلیل سرعت بخشیدن در انجام کمک رسانی، گندم ها از مسیر هوایی به پاکستان ارسال خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین به پیشنهاد کارمندان شرکت غله فارس حقوق یک روز شاغلین این شرکت به عنوان کمک به سیل زدگان پاکستان اهدا شده است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه سه کشور عنوان کرد: حقوق یک روز کارمندان این شرکت بیش از دو میلیون تومان است و میزان ریالی گندم ارسالی نیز حدود 40 میلیون تومان برآورد می شود که از گندم های آزاد این شرکت به شمار می آید.