به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در آستانه روز جهانی قدس ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی لرستان در سخنانی اظهار داشت: یکی از مطالبات مسلمانان جهان، آزادی قدس شریف از چنگال رژیم صهیونیستی است.

وی تصریح کرد: تلخ ترین حادثه در دوران معاصر، مسئله اشغال سرزمین فلسطین توسط رژیم غاصب صهیونیست است.

آزادی قدس از مطالبات همه مسلمانان جهان است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد فلسطین را نماد واقعی استکبارستیزی و رژیم جعلی اسرائیل را مظهر ظلم و زورگویی دانست و افزود: یکی از مطالبات مسلمانان جهان، آزادی قدس شریف از چنگال رژیم صهیونیستی است زیرا فلسطین جزء کشورهای اسلامی و پاره تن اسلام است.

وی روز قدس را روز وحدت امت اسلامی برشمرد و ادامه داد: ریشه بحرانهای منطقه خاورمیانه مسئله رژیم صهیونیستی است که این بحران تنها از راه نابودی کامل این رژیم اشغالگر برطرف می شود.

روز قدس، روز رسوایی سازش کاران و سربلندی مقاومت اسلامی است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین به روند مذاکرات سازش پرداخت و گفت: روز قدس روز حیات واقعی اسلام و روز رسوائی سازش کاران و سربلندی مقاومت اسلامی است.

حجت الاسلام میرعمادی تقویت مقاومت اسلامی را از آثار راهپیمایی روز جهانی قدس دانست و خاطر نشان کرد: راهپیمایی روز جهانی قدس یکی از راه های احقاق حقوق مردم مظلوم فلسطین است.

وی یادآور شد: منفور باقی ماندن رژیم صهیونیستی و تقویت روحیه مردم فلسطین از دیگر تأثیرات این راهپیمایی تاریخی خواهد بود.

روز قدس، روز ایستادگی همه مظلومان در برابر تجلی ظلم و نژادپرستی است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد یادآور شد: روز قدس، روز فریاد توفنده مسلمانان سراسر دنیا بر سر سفاکان صهیونیسم و روز ابراز هم پیمانی و همراهی آزادی خواهان جهان با مردم مظلوم فلسطین و در یک کلام روز ایستادگی همه مظلومان در برابر تجلی ظلم، جور و کبر و نژادپرستی است.

حجت الاسلام میرعمادی ادامه داد: بعد از گذشت سالها از اشغال ددمنشانه سرزمین فلسطین و باجود حمایت های بی پایان سران استکبار جهانی به سرکردگی انگلیس و آمریکا نه تنها مردم فلسطین به فراموشی سپرده نشده اند بلکه سال به سال حامیان آنان در سراسر جهان در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با راهپیمایی غرور آفرین خود لرزه بر اندام صهیونیست ها انداخته و همبستگی خود را با مردم فلسطین برای تداوم مبارزه تا رهایی کامل سرزمینشان اعلام می کنند.

اجرای هرگونه سازش بدون در نظرداشتن حقوق فلسطینیان محکوم به شکست است

وی تصریح کرد: بی شک تنها راه حل مسئله فلسطین مقاومت اسلامی در برابر رژیم صهیونیستی و حضور مردم فلسطین در صحنه بدون دخالت و اعمال نظر غرب است و جز این اجرای هرگونه توافق و سازش بدون در نظرداشتن خواسته ها و حقوق از دست رفته فلسطینیان و آوارگان محکوم به شکست خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در پایان ضمن دعوت از مردم روزه دار و مومن و انقلابی استان لرستان برای شرکت حماسی خود در راهپیمایی روز جهانی قدس، این روز را روز فریاد کشیدن ملت ها علیه ظلم و استکبار و حمایت از مردم مظلوم فلسطین دانست و خاطر نشان کرد: مردم انقلابی استان بار دیگر با حضور در راهپیمایی و تجدید عهد و پیمان با امام و لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی حمایت قاطع خود را از مردم همیشه مظلوم فلسطین به نمایش بگذارند.