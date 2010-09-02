به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حجی زواره نماینده وزن 80- کیلوگرم کشورمان که با برتری 9 بر یک مقابل "اوسامه احمد عبدالرحمان" از مصر و 6 بر5 برابر "مائورو سارمنیتو" نایب قهرمان المپیک 2008 به دیدار نهایی راه پیدا کرده بود در این مبارزه در پیکار با "نیکولاس گارسیا" نایب قهرمان سال 2009 جهان از اسپانیا با نتیجه 6 بر5 به برتری دست یافت و به مدال طلا دست پیدا کرد.

با کسب این مدال طلا، کاروان رزمی ایران با سه طلا ، چهار نقره و دو برنز به مکان چهارم جدول توزیع مدالها صعود کرد. در این جدول چین با 15 طلا، 2 نقره و 10 برنز در صدر قرار دارد. روسیه با 7 طلا ، شش نقره و 7 برنز دوم است و فرانسه با 4 طلا ، دو نقره و سه برنز جایگاه سوم را در اختیار قرار دارد. اکراین و روسیه نیز بعد از ایران قرار دارند.

کاروان اعزامی ایران توسط فرشاد عربی در ووشو و سعید فرخی در کاراته دو مدال طلا ، رضا نادریان در تکواندو ، محمد غروبی در کاراته ، حمید رضا قلی پور و احسان پیغمبری در ووشو چهار مدال نقره ، عبدالواحد محمودی در کشتی و سجاد عباسی در ووشو دو مدال برنز کسب کرده بود.



اولین دوره المپیک هنرهای رزمی در رشته‌های جودو، بوکس، کشتی، آی کیدو، جوجیتسو، کاراته، کندو، کیک بوکسینگ، موی تای، سامبو، سومو، ووشو و تکواندو از 6 تا 14 شهریورماه به میزبانی چین برگزار می شود.