پیام کتبی پادشاه بحرین تقدیم احمدی نژاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در دیدار عبدالحسین بن علی میرزا وزیر امور نفت و گاز بحرین روابط دو کشور را رضایتبخش و مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: هیچ مانع ومحدودیتی در مسیر افزایش سطح مناسبات دو کشور وجود ندارد ، تنها باید دست در دست هم روابط دو کشور را به نفع دو ملت در همه زمینه ها ارتقا داد.

رئیس جمهور با بیان اینکه دو ملت ایران و بحرین از پیوند های عمیق فرهنگی و دینی برخوردار هستند، گفت: جمهوری اسلامی ایران گسترش همکاری های دوجانبه و منطقه ای با بحرین و سایر کشورهای منطقه را برپایه و اساس برادری پیگیری می کند و پیشرفت هر یک از کشورهای منطقه را پیشرفت خود می داند.

عبدالحسین بن علی میرزا وزیر امور نفت و گاز بحرین هم در این دیدار با تقدیم پیام کتبی پادشاه بحرین به دکتر احمدی نژاد گفت: مناسبات و همکاری دو کشور به خصوص در سالهای اخیر بسیار قوی و مستحکم شده است و پادشاه، دولت و ملت بحرین از پیشرفت و شکوفایی روز افزون جمهوری اسلامی ایران احساس افتخار می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به عملیاتی شدن موافقنامه های متعدد بین دو کشور بویژه در زمینه انرژی گفت: بحرین به توافقات انجام شده با ایران نگاه راهبردی دارد و آنها را با جدیت دنبال می کند.

