رژیم صهیونیستی در بدبینانه ترین حالت تا 15 سال آینده محو خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نقدی امروز پنجشنبه در مراسم رونمایی از دو بازی رایانه ای "لانه شیطان 2 " و "کاروان آزادی" در ساختمان شماره 5 سازمان آموزش و پروش تغییر را عامل پیروزی کشورها دانست و افزود: حرکت به سمت رفع ظلم روز به روز ابعاد تازه تری می یابد.

وی ادامه داد: در هم کوبیدن ظالمیان همواره به دست خود خدا انجام می‌شود و شرط آن تغییر انسانها توسط خودشان است. در حال حاضر نیز دیدگاه جهانی نسبت به حاکمیت ظلم تغییر کرده است و این بیداری در دنیا پس از پیروزی انقلاب اسلامی روز به روز شدت گرفته است.

نقدی همراهی کاروان آزادی از سوی جوامع اروپا را نمونه ای از این حرکت نام برد و اظهار داشت: در بدبینانه ترین حالت تا 15 سال آینده اثری از رژیم صهیونیستی نخواهد ماند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین حدف اتحاد جماهیر شوروی به عنوان بزرگترین قدرت جهانی، فروپاشی دیوار برلین و رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی را از نمونه هایی ذکر کرد که در حال حاضر اثری از آنها نیست و ادامه داد: جای رژیم صهیونیستی در آینده در کنار این موارد است.

وی تولید بازیهای رایانه ای لانه شیطان 1 و 2 و حمله به کاروان آزادی را گامی در جهت فروپاشی رژیم اشغالگر دانست و خاطرنشان کرد: این اقدامات کافی نیست و لازم است برای آگاهی جامعه از ماهیت این رژیم گامهای بلندتری برداشته شود.

نقدی از حمایتهای این سازمان برای صاحبان ایده در حوزه تامین محتوا خبر داد و گفت: سازمان بسیج مستضعفان آمادگی کامل دارد تا از صاحبان ایده در حوزه تولید و طراحی بازیهای رایانه ای در این زمینه حمایت کند. این حمایتها در قالب تامین امکانات نرم افزاری و سخت افزاری است.

وی ارائه آموزش در حوزه تولید بازیهای رایانه ای را از دیگر حمایتهای این سازمان ذکر و اضافه کرد: سازمان بسیج مستضعفان در راستای ارتقای توانمندیهای علمی صاحبان ایده در حوزه بازی های رایانه ای آمادگی دارد تا آموزشهای لازم را ارائه دهد.

نقدی ادامه داد: امروز آگاهی مردم دنیا نسبت به رژیم صهیونیستی بیشتر شده و این نشان دهنده نزدیکی پیروزی مسلمانان است و هر چه در این زمینه تلاش بیشتری شود زمان رسیدن به پیروزی کوتاهتر‌ خواهد شد.