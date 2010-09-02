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۱۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۵۸

نخست وزیر مالزی :

عراق نیازمند دولتی پایدار است

عراق نیازمند دولتی پایدار است

کوالالامپور- دفتر منطقه ای مهر در جنوب شرق آسیا : نخست وزیر مالزی ضمن استقبال از خروج نیروهای عملیاتی آمریکا از عراق گفت این کشور نیازمند دولتی پایدار است.

به گزارش خبرنگار مهر در جنوب شرق آسیا، "نجیب رزاق" که در جمع نمایندگان رسانه ها در شهر پوتراجایا سخن می گفت، افزود: دولت ایالات متحده آمریکا باید راه حل مناسب سیاسی برای ثبات امنیت درعراق بیابد.

اخیرا رئیس جمهور آمریکا از پایان ماموریت نظامی نیروهای ارتش این کشور درعراق و تحویل مسئولیت امنیت به نیروهای محلی خبر داد. مطابق توافقنامه امنیتی بغداد- واشنگتن نیروهای ارتش آمریکا از این به بعد تنها برای آموزش نیروی پلیس عراق در این کشور فعالیت می کنند.

با توجه به اینکه دولت مالزی از مخالفان اشغال عراق توسط آمریکا است از تصمیم واشنگتن برای خروج نیروهای رزمی از عراق استقبال و تاکید کرد که اوباما تصمیم درستی گرفته است.

کد مطلب 1144458

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