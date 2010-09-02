سرمایه گذاری روی نیروی انسانی پرسودترین نوع سرمایه گذاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار لرستان در نشست با اعضای فعال بسیج دانشجویی استان لرستان افزود: با سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی می توان بسیاری از مشکلات اساسی استان را حل کرد.

دهمرده با تاکید بر ضرورت بکارگیری نیروی انسانی توانمند و سرمایه گذاری در این بخش، تصریح کرد: با سرمایه گذاری بر نیروهای انسانی توانمند، تحولات چشمگیری در سطح جامعه رخ می دهد.

وی همچنین بسیج دانشجویی را یک ظرفیت فعال و موثر در این زمینه ارزیابی کرد و بیان داشت: انتظار مسئولان نظام از بسیج به عنوان یک عنصر فعال و پویا ساخت و رشد استان و رفع مشکلات حل نشدنی است.

استاندار لرستان یادآور شد: نظام جمهوری اسلامی مانند خورشیدی تابان و ابری پرباران موجب توسعه و تغییرات خوبی در کشور شده و بسیاری از استانها با استفاده از موقعیت های مختلف از این خورشید و ابر باران زا به خوبی استفاده کرده اند.

دهمرده افزود: با تعامل و همدلی همه دستگاهها و نهادها باید مشکلات استان رفع شود و در این راستا باید از ابزارهای مختلف استفاده مفید صورت گیرد.

استاندار لرستان خاطر نشان کرد: بسیج به عنوان یک بدنه فعال از جامعه باید با برنامه ریزی و آینده نگری برای رفع مشکلات تلاش کند و داشتن برنامه و متکی نبودن به فرد از شاخصه های مهم این سازمان است.

وی یادآور شد: با خلق مسئله و مسئله یابی و تلاش برای حل این مسائل می توان مشکلات حل نشده استان را رفع کرد و انتظاری بیش از این از سازمان بسیج دانشجویی نباید داشته باشیم.