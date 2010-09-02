روز جهانی قدس روز فریاد مظلومیت مردم فلسطین است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، در ادامه بیانیه آمده است: بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی روز قدس را روز تجلی و مظهر مقاومت ها و شجاعت ها نام نهادند لذا وظیفه است جهت آزادی درهای اولین قبله گاه مسلمین جهان که با مهیب آتش نمرودیان زمان می سوزد و زیر چکمه صهیونیست ها حریم و حرمت آن شکسته می شود، به پا خاست. زنان و مردان جهان اسلام با دلی پر خون و زبانی روزه در مقابل دسیسه های نفرین شده صهیونیست ها، فجایع و جنایات اشغالگران را به گوش آزاداندیشان عالم خواهند رساند.

در ادامه بیانیه تاکید شده است: مردم آگاه و همیشه در صحنه استان با توجه به اهمیت و حساسیت تحولات بین المللی و منطقه ای، ضمن محکوم کردن جنایات آمریکا و اسرائیل بار دیگر با حضور و شرکت خود در راهپیمایی روز جمعه 12 شهریور ماه ثابت خواهند کرد، همسو با آرمانهای امام راحل (ره) و با تجدید بیعت با منویات مقام معظم رهبری، قدرت و عظمت خود را به جهانیان عیان خواهند کرد.

همچنین سازمان تبلیغات اسلامی استان زنجان، سازمان ملی جوانان و برخی نهادها و سازمان ها و ادارت دولتی و غیردولتی با صدور بیانیه های جداگانه ضمن محکوم کردن جنایت های رژیم اشغالگر قدس در سرزمینهای اشغالی بر لزوم وحدت مسلمانان جهان برای مقابله با جنایت های این رژیم و آزادی فلسطین تاکید کردند.