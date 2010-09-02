به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی بعد از ظهر پنج‌شنبه در ادامه سلسه جلسات تفسیر قرآن که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه‌(س) برگزار شد در سخنانی با اشاره به در پیش بودن روز جهانی قدس اظهار داشت: راهپیمایی روز قدس از بزرگترین موارد نهی از منکر است.



وی گفت: اگر این راهپیمایی در روز قدس توسط ملت‌های آزاده جهان صورت نگیرد غصب سرزمین فلسطین توسط رزیم اشغالگر قدس به فراموشی سپرده می‌شود.



وی شرکت در راهپیایی روز قدس را یک تعظیم شعائر دانست و افزود: قدس قبله اول مسلمین است و جایی است که پیامبر اکرم از آنجا به معراج رفت و سالیان دراز در آنجا نماز خواند و وظیفه مسلمین است که قبله اول مسلمین را حفظ کند.



مکارم شیرازی اظهار داشت: اگر این راهپیمایی برگزار نشود از آنجا که صهیونیستها افراد توسعه طلبی هستند سرزمینهای دیگر کشورهای اسلامی را اشغال می‌کنند همانطور که اکنون نیز بخش‌های وسیعی از سرزمین‌های سوریه و لبنان در اشغال است.



این مرجع تقلید تصریح کرد: ملت‌های مسلمان باید شرکت در این مراسم را وظیفه خود بدانند و این صدا باید از همه امت اسلامی بلند شود که در برابر این جمعیت زیاده خواه و پشتیبانش ایستاده و از مردم مسلمان فلسطین حمایت می‌کنیم.



خرافات هم در همه زمان‌ها وجود داشته است



وی در ادامه با اشاره به داستان اصحاب الراس در سوره “ق” عنوان کرد: این قوم درخت صنوبر کهنسالی را به عنوان خدای خود می‌پرستیدند.



وی افزود: در گوشه و کنار کشور ما نیز عده‌ای به در خت‌های قدیمی پوسیده دخیل می‌بندند و شمع روشن می‌کنند که این عمل خرافات است، خرافات هم در همه زمان‌ها وجود داشته است.



این مرجع تقلید با اشاره به وجود مفاسد اخلاقی در بین این قوم اظهار داشت: خداوند پیامبری را براری این قوم فرستاد تا آنها را با درجات انسانیت آشنا کند.



وی ادامه داد: پیامبر این قوم سالها با استدلال و محبت آنها را هدایت کرد که عده‌ای به وی ایمان و عده‌ای نیز نپذیرفتند.



مکارم شیرازی با بیان اینکه پیامبر این قوم از خدا در خواست کرد تا این درخت صنوبر که آن را می‌پرستند از بین برود، افزود: وقتی این درخت خشک شد اصحاب الراس مسبب آنرا پیامبر دانستند و از این رو او را دستگیر و در چاهی او را زندانی کردند تا اینکه سر انجام در همان چاه از دنیا رفت.



این استاد درس خارج فقه حوزه با بیان اینکه خداوند در سوره ق به سرگذشت هشت قوم اشاره کرده است که دچار عذاب الهی شدند، افزود: همه این اقوام پیامبر زمان خود را تکذیب کردند که اصحاب الراس نیز از جمله این اقوام بود.



وی ادامه داد: تمامی این اقوام که از اوامر الهی سرباز زدند و پیامبر خود را تکذیب و آنها را کشتند به عذابهایی همچون طوفان‌، سیل‌، زلزله و صاعقه دچار شدند و از بین رفتند.



احتمال شب قدر در بیست و سوم بیشتر است



آیت الله مکارم شیرازی در بخش پایانی سخنان خود به احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان آخرین شب قدر است که باید قدر این شب را بدانیم زیرا در روایات آمده است احتمال شب قدر در این زمان بیشتر است.



وی اضافه کرد: باید در این شب قدر از درگاه خداوند طلب استغفار و توبه کنیم و برای حل مشکلات مسلمانان دنیا دعا کنیم.