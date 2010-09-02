میزان ولادت در مازندران دو درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله ملکی عصر پنج شنبه در جلسه طرح و پوشش وقایع حیاتی اداره کل ثبت احوال مازندران در ساری افزود: در این مدت 9 هزار و 451 نوزاد پسر و 9 هزار و 201 نوزاد دختر در مازندران متولد شده است.

وی خاطر نشان کرد: تقریبا به ازای هر 100 واقعه ولادت دختر تقریبا 103 تولد پسر در مازندران به ثبت رسیده که به طور متوسط در هر شبانه روز 120 واقعه ولادت را شامل می شود.

مدیرکل ثبت احوال مازندران آمار وفات ثبت شده را شش هزار و 492 واقعه اعلام و افزود: در مقایسه با آمار مدت مشابه سال قبل 8.3 درصد افزایش داشته است و در هر شبانه روز به طور متوسط 42 واقعه وفات به ثبت رسیده است.

ملکی تصریح کرد: بدون احتساب مهاجرت صورت گرفته 12 هزار و 162 نفر در پنج ماهه سال 89 به جمعیت مازندران افزوده شده است.

وی در خصوص ازدواج و طلاق بیان داشت: در قبال تعداد 16 هزار و 203 امر مقدس ازدواج تعداد دو هزار و 449 واقعه طلاق در پنج ماهه نخست سال 89 به ثبت رسیده است.

مدیرکل ثبت احوال مازندران در خصوص فراوانی نام های اخذ شده اظهار داشت: دو نام مبارک محمد و علی با 8.8 درصد بیشترین فراوانی نام های اخذ شده مردان و نام های فاطمه و زهرا با 13.1 درصد بیشترین فراوانی نام های اخذ شده در زنان مازندران از بدو تاسیس ثبت احوال مازندران است.