تشکیل شورای قرآن در کرمانشاه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی بعداز ظهر پنج شنبه در جمع مداحان و قاریان استان اظهار داشت:این شورا باید با حضور نمایندگان این اقشار و ادارات متولی و با هدف انسجام هرچه بیشتر امور جامعه مداحان و قاریان تشکیل شود.

استاندار کرمانشاه ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت علی (ع) توسل به قرآن و عترت در جامعه را رمز پایداری و حفظ سلامت جامعه برشمرد و گفت: توجه به قرآن و نشر آن در جامعه در کنار توسل به ائمه اطهار (ع) می تواند کشور و به ویژه نسل جوان را از هرگونه آفتی دور کند.

هاشمی توجه و اهتمام به حل مشکلات و مسائل جامعه قاریان و مداحان را ضروری دانست و گفت: برای حل مشکلات باید از پرداختن به حرف و سخن پرهیز کرده و بیشتر در پی اجرایی و عملیاتی کردن برنامه ها باشیم.

وی نبود نظم و ساماندهی منسجم در تشکل های مربوط به قاریان و مداحان را یکی از مشکلات موجود برشمرد و گفت: در این راستا پیشنهاد می کنم تا کمیته ای جهت تشکیل شورای قرآن با حضور نمایندگان جامعه قاریان، مداحان و مدیران ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، اوقاف و امور خیریه ، آموزش و پرورش، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی مقاومت بسیج و .... تشکیل شده و در جهت رفع مشکلات تصمیم گیری شود.

هاشمی همچنین اظهار داشت:در جهت انسجام هرچه بیشتر در ساماندهی موسسات می توان در بخش بافت فرسوده شهر، مکانی را از میان ساختمان هایی که از سوی سازمان میراث فرهنگی به عنوان آثار ملی به ثبت رسیده و امکان تخریب آنها نیست در اختیار شورای مذکور جهت انجام امورات مربوطه قرار داد.

همچنین در این جلسه تعدادی از قاریان و مداحان به نمایندگی از حاضرین به بیان دیدگاه ها و مشکلات خود پرداختند.

توجه به فهم و ترجمه قرآن در کنار قرائت آن، توجه به وضعیت شغلی برخی از قاریان ممتاز استان، ضعف کاری در مجموعه خانه نور استان، نیاز به احداث خانه قرآنی در استان، نبود متولی مشخص برای جامعه مداحان و ذاکرین و ... از جمله موارد مطروحه در این جلسه بود.

در این محفل تعدادی ازقاریان ممتاز استان به قرائت قرآن پرداخته و پس از آن چند تن از مداحان اهل بیت به ذکر مصیبت و روضه خوانی در وصف امام اول شیعیان پرداختند.