شعار "امروز غزه، فردا فلسطین" در سراسر ایران طنین انداز شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محسن رضایی گفت:حمایت ملت و دولت ایران اسلامی از ملت فلسطین از جنبه انسانی، اعتقادی و سیاسی مورد توجه است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه امروز مهمترین مسئله منطقه و جهان اسلام ، فلسطین است تصریح کرد : با بی تفاوتی به این موضوع مهم، بزرگترین فاجعه انسانی رقم می خورد.

وی ادامه داد: بی تفاوتی به مسئله فلسطین نه تنها با اعتقادات ما جور در نمی آید، بلکه با عقلانیت و منافع ملی ایران نیز سازگاری ندارد.

رضایی در تشریح ابعاد این موضوع گفت : از بعد سیاسی عدم حضور ایران در معادلات و مبارزات ملت فلسطین یک ضربه جبران ناپذیر به سیاست خارجی ایران و منافع ملی ماست. وی افزود: از بعد اعتقادی و اسلامی نیز وظیفه ما حکم می کند که از ملت فلسطین پشتیبانی کنیم و بی توجهی به مساله فلسطین یک گناه بزرگ تلقی می شود.

وی همچنین خاطر نشان کرد: از نظر انسانی و حقوق بشر نیز ما وظیفه داریم که از ملت فلسطین حمایت کنیم، چرا که جنایتکاران صهیونیست و حامیان آنها بیش از پنجاه سال مردم فلسطین را هر چند مدت یکبار قتل عام می کنند.

محسن رضایی با بیان اینکه نهضت امام حسین (ع) و قیام عاشورا برای جلوگیری از مرگ ارزشها و نابودی انسانیت بود تاکید کرد: اگر ما به این مساله انسانی بی توجهی کنیم ارزشها زیر پا گذاشته می شود و اخلاق و انسانیت می میرد.

وی در ادامه این گفتگو از انتفاضه سوم و نهضت بین المللی ضد صهیونیستی یاد کرد و اظهار داشت: امروزه شکستن محاصره غزه و کمک رسانی به مردم مظلوم آن ، در حکم انتفاضه جدیدی است. یک راه حل مشروع و قانونی برای آزادیخواهان جهان پیدا شده است که یک مبارزه جهانی ضد صهیونیستی را شکل بدهند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: انتفاضه سوم فلسطین، جهانی سازی مبارزه با صهیونیستهاست و این کار با حرکت شصت کشتی غذا و دارو به سوی غزه آغاز شد. وی ادامه داد: ملت و دولت ایران که تاکنون و در هر دو انتفاضه گذشته پشت سر ملت فلسطین بوده اند باید شرکت فعال در این انتفاضه سوم داشته باشند.

رضایی تاکید کرد : دولت ایران نباید واهمه ای در حمایت از این حرکت جهانی داشته باشد. ملتهای جهان می توانند با این شعار که "امروزغزه، فردا فلسطین " یکبار دیگر کشتی ها، کامیونها و یا هواپیماهای خود را برای کمک رسانی به مردم محاصره شده غزه راه بیاندازند و ملت و دولت ایران می توانند پیشگام این نهضت باشند.

محسن رضایی در پایان اظهار داشت : امیدوارم ملت ایران در راهپیمایی بزرگ روز قدس که ابتکار امام بزرگوار بوده است، شرکت گسترده ای داشته باشند و امیدوارم شعار "امروز غزه، فردا فلسطین" در سراسر ایران طنین بیاندازد.