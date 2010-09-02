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۱۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۴۱

رضایی تاکید کرد:

شعار "امروز غزه، فردا فلسطین" در سراسر ایران طنین انداز شود

شعار "امروز غزه، فردا فلسطین" در سراسر ایران طنین انداز شود

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در آستانه روز قدس اظهار امیدواری کرد که شعار "امروز غزه، فردا فلسطین" توسط خیل عظیم راهپیمایان در سراسر ایران طنین انداز شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محسن رضایی گفت:حمایت ملت و دولت ایران اسلامی از ملت فلسطین از جنبه انسانی، اعتقادی و سیاسی مورد توجه است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه امروز مهمترین مسئله منطقه و جهان اسلام ، فلسطین است تصریح کرد : با بی تفاوتی به این موضوع مهم، بزرگترین فاجعه انسانی رقم می خورد.
 
وی ادامه داد: بی تفاوتی به مسئله فلسطین نه تنها با اعتقادات ما جور در نمی آید، بلکه با عقلانیت و منافع ملی ایران نیز سازگاری ندارد.
 
رضایی در تشریح ابعاد این موضوع گفت : از بعد سیاسی عدم حضور ایران در معادلات و مبارزات ملت فلسطین یک ضربه جبران ناپذیر به سیاست خارجی ایران و منافع ملی ماست. وی افزود: از بعد اعتقادی و اسلامی نیز وظیفه ما حکم می کند که از ملت فلسطین پشتیبانی کنیم و بی توجهی به مساله فلسطین یک گناه بزرگ تلقی می شود.
 
وی همچنین خاطر نشان کرد: از نظر انسانی و حقوق بشر نیز ما وظیفه داریم که از ملت فلسطین حمایت کنیم، چرا که جنایتکاران صهیونیست و حامیان آنها بیش از پنجاه سال مردم فلسطین را هر چند مدت یکبار قتل عام می کنند.
 
محسن رضایی با بیان اینکه نهضت امام حسین (ع) و قیام عاشورا برای جلوگیری از مرگ ارزشها و نابودی انسانیت بود تاکید کرد: اگر ما به این مساله انسانی بی توجهی کنیم ارزشها زیر پا گذاشته می شود و اخلاق و انسانیت می میرد.
 
وی در ادامه این گفتگو از انتفاضه سوم و نهضت بین المللی ضد صهیونیستی یاد کرد و اظهار داشت: امروزه شکستن محاصره غزه و کمک رسانی به مردم مظلوم آن ، در حکم انتفاضه جدیدی است. یک راه حل مشروع و قانونی برای آزادیخواهان جهان پیدا شده است که یک مبارزه جهانی ضد صهیونیستی را شکل بدهند.
 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: انتفاضه سوم فلسطین، جهانی سازی مبارزه با صهیونیستهاست و این کار با حرکت شصت کشتی غذا و دارو به سوی غزه آغاز شد. وی ادامه داد: ملت و دولت ایران که تاکنون و در هر دو انتفاضه گذشته پشت سر ملت فلسطین بوده اند باید شرکت فعال در این انتفاضه سوم داشته باشند.
 
رضایی تاکید کرد : دولت ایران نباید واهمه ای در حمایت از این حرکت جهانی داشته باشد. ملتهای جهان می توانند با این شعار که "امروزغزه، فردا فلسطین " یکبار دیگر کشتی ها، کامیونها و یا هواپیماهای خود را برای کمک رسانی به مردم محاصره شده غزه راه بیاندازند و ملت و دولت ایران می توانند پیشگام این نهضت باشند.
 
محسن رضایی در پایان اظهار داشت :  امیدوارم ملت ایران در راهپیمایی بزرگ روز قدس که ابتکار امام بزرگوار بوده است، شرکت گسترده ای داشته باشند و امیدوارم شعار "امروز غزه، فردا فلسطین" در سراسر ایران طنین بیاندازد.
کد مطلب 1144477

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