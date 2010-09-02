ائتلاف ملی عراق در موضوع نخست وزیری انعطاف پذیری از خود نشان می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نهرین، با وجودی که ائتلاف ملی به رهبری سید عمار حکیم هنوز تصمیم خود را درباره نامزدی فرد مشخصی برای تصدی نخست وزیری قطعی نکرده است، اما به نظر می رسد تماسهای اخیر میان دولت قانون و مجلس اعلای اسلامی عراق به سمت گشایش در این موضوع نزدیک می شود.



در چشم انداز جدیدی برای این موضوع ، محمد البیاتی عضو ائتلاف ملی در اظهاراتی گفت : تماسهای اخیر میان دولت قانون و ائتلاف ملی موضع ائتلاف در مخالفت با نامزدی مجدد نوری المالکی برای تصدی نخست وزیری را تغییر نداده و ائتلاف فقط نامزدی مالکی در کنار چند نامزد دیگر را پذیرفته است.



البیاتی افزود : ائتلاف ملی چندین نامزد برای تصدی نخست وزیری دارد، در حالی که دولت قانون یک نامزد بیشتر ندارد و روزهای آینده ائتلاف ملی سازوکارهایی برای انتخاب نامزد واحد و پس از آن سازوکارهای دیگری برای انتخاب از میان نامزدهای ائتلاف ملی و دولت قانون تعیین کند.



وی خاطر نشان کرد : نامزد نهایی اتحاد ملی(ائتلاف ملی و دولت قانون) باید مورد قبول همه گروههای دیگر با توجه به نیاز به آرای این گروهها باشد.



البیاتی اقدام گروههای تشکیل دهنده ائتلاف ملی همچون صدریها یا مجلس اعلا در انجام مذاکرات دوجانبه با گروههای دیگر درباره تشکیل دولت را طبیعی خواند و گفت : این مذاکرات به نام ائتلاف نیست و هر گونه ائتلاف با گروههای دیگر باید در چارچوب اتحاد ملی باشد.



وی درباره صحت شایعه آمادگی 35 عضو دولت قانون برای جدایی از مالکی در صورت توافق اتحاد ملی با العراقیه درباره تشکیل دولت افزود : در این باره اطلاعی ندارم.



البیاتی خاطر نشان کرد : مذاکرات در گذرگاهی تنگ قرار گرفته و بحران لاینحل شده است و اینکه گفته می شود در روزهای آینده شاهد گشایشی در بحران خواهیم بود، صحت ندارد.



وی افزود : اختلاف درباره پستها و فاجعه تاخیر در تشکیل دولت بزرگترین مشکل گروههای سیاسی است و این گروهها به موضوع عقب نشینی نظامیان آمریکایی و افزایش خشونت و ظاهر شدن مردان مسلح با سلاحهای بدون صدا در خیابانهای بغداد و برخی استانها که خطرناک تر از تشکیل دولت است، بی اعتنا هستند.