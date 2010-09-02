حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: آخرین جمعه ماه مبارک رمضان صحنه اعلام حمایت از مردم فلسطین و ابراز انزجار از اشغالگران صهیونیست است و مردم ایران اسلامی همزمان با مسلمانان و نمازگزاران سایر کشورهای اسلامی با حضور در این مراسم با‌شکوه حمایت بی‌دریغ خود را از مردم مظلوم فلسطین ابراز می‌دارند.

در این اطلاعیه از مردم شهید‌پرور شهرستان کرج به ویژه روحانیت مبارز، خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، ایثارگران، استادان، معلمان، نیروهای مسلح، کارمندان، دانش‌آموزان، اصناف و دیگر قشرها و آحاد مختلف شهرستان کرج دعوت شده تا با حضوری پرشور در مراسم راهپیمایی سراسری روز جهانی قدس اتحاد و استکبار‌ستیزی خود را به منصه ظهور و ثبوت برسانند.

همچنین در این اطلاعیه مسیر راهپیمایی میدان شهدا، خیابان شهید بهشتی، چهار راه امام خیابان دانشکده، میدان قدس، بلوار امامزاده حسن، مصلی نماز جمعه و محل تجمع راهپیمایان نیز میدان شهدا کرج تعیین شده است.

250 دستگاه اتوبوس برای جابجایی راهپیمایان قدس در کرج

این تعداد اتوبوس از نخستین ساعات روز مردم را از محلات مختلف شهر و پایگاههای بسیج به میدان شهدای کرج

انتقال می دهند.

پس از برگزاری راهپیمایی و اقامه نماز جمعه ، شهروندان کرجی با استفاده از این اتوبوس ها به در منازل خود انتقال می یابند.

نیروهای انتظامی و امدادی هلال احمر و آتش نشانی در مسیر راهپیمایی حضور داشته و آماده خدمات رسانی هستند.

همچنین شریعتی رئیس دانشگاه علامه طباطبائی سخنران وی‍ژه مراسم روز قدس در کرج است.