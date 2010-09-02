محدودیتهای ترافیکی روز قدس در شهرستان بیرجند اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، پلیس راهنمائی و رانندگی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران گفت: محدودیت های ترافیکی در مسیرهای منتهی به راهپیمائی روز قدس در شهر بیرجند با هدف ایجاد بستر لازم جهت هرچه باشکوه تر برگزار شدن راهپیمایی این روز بزرگ و رفاه حال راهپیمایان عزیز اعمال خواهد شد.

سرهنگ مجتبی زنگویی بیان داشت: مسیر راهپیمایی روز قدس در شهر بیرجند از ساعت 7 صبح تا پایان مراسم محدودیت ترافیکی خواهد داشت.

وی از کلیه شهروندان به خصوص ساکنین در مسیرهای راهپیمایی خواست تا از شب قبل از روز راهپیمایی از پارک اتومیبل خود در حاشیه خیابانهای طول مسیر راهپیمایی اکیداً خودداری نمایند.

پلیس راهنمائی و رانندگی استان خراسان جنوبی در پایان ضمن اعلام محدودیتهای ترافیکی به شرح ذیل از شهروندان خواست همکاری مناسبی را با مأموران راهنمائی و رانندگی استان داشته باشند.

1- محدودیت تردد و توقف از میدان شهدا تا میدان ابوذر

2- محدودیت تردد و توقف وسایل نقلیه از تقاطع نهضت(خیابان طالقانی) تا میدان ابوذر

3- محدودیت تردد و توقف وسایل نقلیه از تقاطع پاسداران تا میدان ابوذر

4- محدودیت تردد و توقف وسایل نقلیه از میدان ابوذر تا 20 متری دوم مدرس و مسیرهای منتهی به خیابان مدرس

5- محدودیت تردد و توقف وسایل نقلیه از حد فاصل 20 متری دوم تا میدان قدس و مسیرهای منتهی به مسجد امام حسین(ع)

6- محدودیت تردد و توقف وسایل نقلیه از تقاطع تامین اجتماعی – میدان قدس و تقاطع پاسداران و مسیرهای منتهی به خیابان پاسداران

سرهنگ زنگویی گفت: از کلیه همشهریان عزیز تقاضا می شود که از ساعت 24 مورخه 11/6/89 از پارک کردن خودرو در مسیرهای راهپیمایی جداً خودداری فرمایند و در صورت پارک خودرو در مسیر مذکور با جرثقیل به پارکینگ هدایت خواهد شد.

به گفته وی رانندگانی که قصد تردد در سطح شهر را دارند حتماً در خیابانهای بهشتی،کمربندی و خیابانهای معلم و غفاری انتخاب مسیر نمایند.