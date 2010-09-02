تیم ملی ایران با شکست مقابل اسلوونی از دور مسابقات حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم ملی بسکتبال کشورمان مقابل اسلوونی که امشب در سالن ابدی ایپکچی استانبول برگزار شد با نتیجه 65 بر 60 به سود اسلوونی به پایان رسید.

شکست بازیکنان تیم ملی بسکتبال کشورمان دراین بازی، چهارمین شکست آنها در رقابت‎های 2010 قهرمانی مردان جهان محسوب می‎شود. برزیل، کرواسی و آمریکا دیگر تیم‎هایی بودند که طی روزهای گذشته ودر جریان دیدارهای گروه B مسابقات موفق به شکست ملی‌پوشان کشورمان شدند. تونس تنها تیمی بود که مغلوب ایران شد.

تیم ملی بسکتبال ایران که پیش از دیدار امشب در رده پنجم گروه B قرار داشت با ناکامی در مصاف با اسلوونی در این رده باقی ماند و مانند تونس - تیم ششم گروه - فرصت حضور در مرحله دوم مسابقات قهرمانی مردان جهان را از دست داد. آمریکا، برزیل، کرواسی و اسلوونی تیم‎های این گروه هستند که به جمع 16 تیم برتر رقابت‎ها راه یافتند.

مرحله دوم مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان جهان از شنبه هفته آینده (13 شهریورماه) آغاز می‎شود. تیم ملی بسکتبال کشورمان هم که برای نخستین بار حضوردرمسابقات قهرمانی مردان جهان را تجربه کرد فردا جمعه استانبول را به مقصد تهران ترک می‎کند.

شانزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان جهان تا 21 شهریورماه در ترکیه دنبال می‎شود. تیم نخست این رقابت‏ها سهمیه بازی‏های المپیک لندن را از آن خود می‎کند. اسپانیا مدافع عنوان قهرمانی است.