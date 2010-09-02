حماس بر ادامه مقاومت در کرانه باختری تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "سامی ابوزهری" سخنگوی جنبش حماس در بیانیه ای اعلام کرد: جنبش فتح از زمان عملیات الخلیل، 550 نفر از رهبران و اعضای جنبش حماس را بازداشت کرده و کمیته مشترکی را با اشغالگران برای پیگیری بازجویی از بازداشت شدگان تشکیل داده است.



ابوزهری تاکید کرد: عملیات مقاومت ادامه خواهد یافت و این گونه اقدامات و رفتارها بر ضد مبارزان هیچ تاثیری بر برنامه مقاومت نخواهد داشت و سبب تضعیف آن یا فراهم کردن امنیت برای اشغالگران نخواهد شد.



سخنگوی حماس گفت: بازداشت مبارزان نشان می دهد که حکومت فتح به ابزاری برای حمایت از امنیت اشغالگران و شهرک نشینان تبدیل شده است.



مقاومت فلسطین مسئولیت دو عملیات ضد صهیونیستی در کرانه باختری اشغالی را بر عهده گرفته است که در عملیات نخست چهار شهرک نشین غاصب در نزدیک شهر الخلیل در شامگاه سه شنبه به هلاکت رسیدند و شامگاه چهارشنبه نیز در عملیات دوم دو شهرک نشین در شرق رام الله زخمی شدند.