وزیر کشور عازم پاکستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمد نجار وزیر کشور امروز پنجشنبه پیش از عزیمت به پاکستان در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به پیام مقام معظم رهبری به امت اسلامی و ملل آزاده جهان درباره فاجعه سیل در پاکستان، اینجانب به همراه حجت الاسلام و المسلمین رحیمیان نماینده معظم له و رؤسای جمعیت هلال احمر و سازمان مدیریت بحران عازم این کشور هستیم.



نجار سیل اخیر در پاکستان را بی سابقه توصیف کرد و افزود: سیل پاکستان تاکنون حدود 1700 کشته بر جای گذاشته و 20 میلیون نفر را تحت تاثیر خود قرار داده و بی خانمان کرده است.



وی گفت: این فاجعه به ویرانی بسیاری از زیرساختها، زیر آب رفتن یک پنجم کشور پاکستان و نیز شیوع بیماریهای واگیردار منجر شده که این امر شرایط سخت را مضاعف کرده است.



وزیر کشور با بیان اینکه از ابتدای وقوع سیل در پاکستان، هیئتی در کشورمان فعال و مقرر شد کمکهای مردمی را جمع آوری و ارسال کند افزود: تاکنون چندین محموله از کمکهای مردمی به میزان 400 تن ارسال شده است و 600 تن دیگر نیز به همراه هیئتی به پاکستان ارسال می شود.



وی با اشاره به اینکه این کمکها شامل زیرانداز، پتو، مواد غذایی، دارویی، بهداشتی، آب آشامیدنی و اقلام درخواستی پاکستان است گفت: تیمهایی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای مداوای مجروحان و بررسی نیازهای امدادی و بهداشتی و نیز تیمی از وزارت کشور به منظور امدادرسانی و دایر کردن اردوگاه در مناطق سیل زده پاکستان مستقر شده اند.



نجار درباره برنامه های سفر دو روزه هیئت ایرانی به پاکستان افزود: در این سفر ضمن بازدید از مناطق سیل زده و اردوگاهی که وزارت کشور ایران دایر کرده است، از نحوه کمک رسانی موثرتر نیز آگاه خواهیم شد.



وزیر کشور گفت: گزارشی از این سفر پس از بازگشت در جلسه هیئت دولت ارائه می شود تا بر اساس آن تصمیمات دیگری گرفته شود.

