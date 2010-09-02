وزیر کشور عازم پاکستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمد نجار وزیر کشور امروز پنجشنبه پیش از عزیمت به پاکستان در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به پیام مقام معظم رهبری به امت اسلامی و ملل آزاده جهان درباره فاجعه سیل در پاکستان، اینجانب به همراه حجت الاسلام و المسلمین رحیمیان نماینده معظم له و رؤسای جمعیت هلال احمر و سازمان مدیریت بحران عازم این کشور هستیم.
نجار سیل اخیر در پاکستان را بی سابقه توصیف کرد و افزود: سیل پاکستان تاکنون حدود 1700 کشته بر جای گذاشته و 20 میلیون نفر را تحت تاثیر خود قرار داده و بی خانمان کرده است.
وی گفت: این فاجعه به ویرانی بسیاری از زیرساختها، زیر آب رفتن یک پنجم کشور پاکستان و نیز شیوع بیماریهای واگیردار منجر شده که این امر شرایط سخت را مضاعف کرده است.
وزیر کشور با بیان اینکه از ابتدای وقوع سیل در پاکستان، هیئتی در کشورمان فعال و مقرر شد کمکهای مردمی را جمع آوری و ارسال کند افزود: تاکنون چندین محموله از کمکهای مردمی به میزان 400 تن ارسال شده است و 600 تن دیگر نیز به همراه هیئتی به پاکستان ارسال می شود.
وی با اشاره به اینکه این کمکها شامل زیرانداز، پتو، مواد غذایی، دارویی، بهداشتی، آب آشامیدنی و اقلام درخواستی پاکستان است گفت: تیمهایی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای مداوای مجروحان و بررسی نیازهای امدادی و بهداشتی و نیز تیمی از وزارت کشور به منظور امدادرسانی و دایر کردن اردوگاه در مناطق سیل زده پاکستان مستقر شده اند.
نجار درباره برنامه های سفر دو روزه هیئت ایرانی به پاکستان افزود: در این سفر ضمن بازدید از مناطق سیل زده و اردوگاهی که وزارت کشور ایران دایر کرده است، از نحوه کمک رسانی موثرتر نیز آگاه خواهیم شد.
وزیر کشور گفت: گزارشی از این سفر پس از بازگشت در جلسه هیئت دولت ارائه می شود تا بر اساس آن تصمیمات دیگری گرفته شود.
وزیر کشور به همراه حجت الاسلام رحیمیان نماینده مقام معظم رهبری عازم کشور پاکستان شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمد نجار وزیر کشور امروز پنجشنبه پیش از عزیمت به پاکستان در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به پیام مقام معظم رهبری به امت اسلامی و ملل آزاده جهان درباره فاجعه سیل در پاکستان، اینجانب به همراه حجت الاسلام و المسلمین رحیمیان نماینده معظم له و رؤسای جمعیت هلال احمر و سازمان مدیریت بحران عازم این کشور هستیم.
نظر شما