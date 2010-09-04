جرائم رانندگان قزوینی 10 درصد افزایش یافت

سرهنگ غلامعلی حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 259 هزار و800 نفر در معابر درون شهری استان بدلیل رعایت نکردن مقررات و قوانین جریمه شدند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیانگر افزایش 9.8 درصدی است.

سرهنگ حسنی با اشاره به اینکه شهر قزوین به دلیل تراکم جمعیتی 80 درصدی بیشترین جرائم رانندگی را به خود اختصاص داده است، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون سه هزار و 613 خودرو و موتورسیکلت متخلفان توقیف و به پارکینگ منتقل شده است.

وی تصریح کرد: همچنین 10 هزار و553 راننده بدلیل استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی و 40 هزار و 725 راننده بدلیل نبستن کمربند ایمنی در پنج ماهه امسال جریمه شده اند.

سرهنگ حسنی یادآور شد: میزان جرائم مربوط به نبستن کمربند ایمنی هم نسبت به مدت مشابه سال قبل 15 درصد افزایش داشته است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قزوین گفت: همچنین در مرداد ماه امسال 164 تصادف جرحی در معابر درون شهری استان رخ داد که در114 فقره از آن یک طرف حادثه راکبان موتورسیکلت ها بوده اند.