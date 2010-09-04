جزء 24 قرآن کریم در قزوین کتابت شد

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین در آخرین روز برپایی هشتمین نمایشگاه قرآن کریم استان قزوین، کتابت جزء 24 قرآن کریم با حضور جمعی از خوشنویسان با ذوق و قرآن دوست استان در سالن برنامه های جنبی نمایشگاه قرآن انجام شد.

براساس این گزارش خوشنویسان با شیوه های نستعلیق، شکسته نستعلیق، ثلث و نسخ قرآن را کتابت کردند.

جزء 24 قرآن کریم به همت انجمن خوشنویسان و انجمن قرآن و نهج البلاغه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین در سالن برنامه های جنبی نمایشگاه قرآن کتابت شد.

شب شعر، همایش های قرآن و خانواده وقرآن و وقف، عرضه نرم افزار روایت حماسه از برنامه های جنبی نمایشگاه بود.

مراسم شب شعر با عنوان میهمانی واژه های نورانی با حضور شاعران استان قزوین در حاشیه هشتمین نمایشگاه قرآن کریم برگزار شد.

در این محفل شاعران اشعار خود را با رویکرد و محور قرآن، ماه مبارک رمضان و مضامین دینی قرائت کردند.

مراسم میهمانی واژه های نورانی به همت انجمن ادبی عبید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین هم برگزار شد.

بنابراین گزارش تصویرسازی قصه های قرآنی توسط هنرمندان و تکریم از خادمان قرآن کریم ازدیگر برنامه جنبی هشتمین نمایشگاه قرآن کریم بود که هر شب به صورت زنده در محوطه نمایشگاه اجرا شد.

همچنین نرم افزار و لوح فشرده روایت حماسه درغرفه حوزه علمیه اصفهان و در هشتمین نمایشگاه قرآن کریم استان قزوین ارائه شده است.

این نرم افزار فرهنگی و حماسی در بخش های کتابخانه، کارنامه هشت سال دفاع مقدس، جهاد و دفاع درآموزه های دینی، ادبیات و هنر دفاع مقدس، صوت و تصویر ارائه شد.

بخش کتابخانه این نرم افزار شامل بیش از70جلد کتاب و مقاله پیرامون هشت سال دفاع مقدس است و معرفی عملیات به صورت گویا با استفاده از نقشه، اطلاعات آماری در زمینه های مختلف نیز در بخش کارنامه هشت سال دفاع مقدس این نرم افزار ارائه شد.

بررسی فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت در قرآن، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و روایات حضرات معصومین (ع)، جلوه های فرهنگ عاشورا درهشت سال دفاع مقدس نیز در بخش جهاد و دفاع در آموزه های دینی نرم افزار روایت حماسه گنجانده شده بود.

ادبیات و هنر دفاع مقدس نیز شامل: گلچینی از داستان، خاطره و شعر حماسه هشت سال دفاع مقدس بود.

همچنین بیش از313 قطعه از گلچین وصیت نامه های شهدا، سخنرانی، خاطرات، صداهای ماندگار و نواهای حماسی در بخش صوت نرم افزار روایت حماسه گردآوری شده است.

بخش تصویر این نرم افزار شامل: یکهزار و200 قطعه عکس در موضوعات رهبری، روحانیت، آزادگان، جوانان، عبادت و جهاد است و بیش از 300 دقیقه فیلم در موضوعات هشت سال دفاع مقدس، بانک پاسخ گویی به شبهات، طرح 150 سؤال کلیدی و پاسخ متناسب با آن نیز در این بخش ارائه شده است.

نرم افزارهای قرآنی (قرآن، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه)، نرم افزار موعود شامل: کتابخانه حضرت مهدی (عج)، مجموعه کامل 626 جلد کتاب و مقاله، مولودی، تواشیح، نجوا و مداحی و دعای منتسب به امام زمان (عج) با صدای استاد فرهمند زاد از دیگر نرم افزارهایی است که در غرفه حوزه علمیه اصفهان عرضه شد.

برگزاری همایش قرآن و خانواده و قرآن و وقف از ذدیگر برنامه های این نمایشگاه قرآنی بود.

حضور پررنگ رسانه ملی در نمایشگاه قرآن کریم استان

شبکه های استانی سیما و صدای قزوین در هشتمین نمایشگاه قرآن کریم حضور فعال و پررنگی داشتند.

شبکه استانی صدای قزوین با استقرار استودیو موقت خود در هشتمین نمایشگاه قرآن‌کریم استان که از سی‌ ام مرداد لغایت نهم شهریور در محل خانه فرهنگ امیرکبیر دایر بود یک هزار و چهارصد و چهل دقیقه برنامه رادیویی با موضوع نمایشگاه تهیه، تولید و به صورت زنده و مستقیم از محل نمایشگاه برای مخاطبان استانی پخش کرد.

شبکه استانی سیمای قزوین نیز در برنامه جرعه جرعه مهربانی که یکی از پربیننده ‌ترین برنامه‌های این شبکه در ماه مبارک رمضان است با تهیه گزارش روزانه از محل نمایشگاه به این موضوع پرداخت.

پخش یکصد مورد زیرنویس و اطلاع ‌رسانی در بخش‌های مختلف خبری سیما و صدا از دیگراقدامات صدا و سیمای مرکز قزوین در این زمینه بود.

حضور فعال دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در هشتمین نمایشگاه قرآن کریم

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در هشتمین نمایشگاه قرآن کریم استان قزوین ، حضوری فعال و چشمگیر داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین دراین نمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با برپایی غرفه ، فعالیت ها و دست آوردهای خود را در زمینه قرآن و نماز ارائه داد.

معرفی فعالیت های قرآنی دانشگاه هم چون ارائه آثار هنری دانشجویان در زمینه قرآن و نماز، پخش و نمایش کلیپ و فیلم با موضوع فعالیت های قرآنی، ارائه عکس از مسجد زیبا و بزرگ امام رضا(ع) این دانشگاه، ارائه سی دی ها و نرم افزارهای قرآنی تولید شده در دانشگاه هم چون نرم افزار راسخون که توسط سعید بزاز آبکنار یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد این دانشگاه طراحی شده بود، به نمایش گذاشتن نشریات چاپ شده توسط معاونت فرهنگی این دانشگاه هم چون سلوک حسینی، حی، زلال آفتاب، همای رحمت و نشریه دهکده موفقیت و نمایش کتاب درس نامه دانشگاهی آموزش تجوید و قرائت قرآن " تالیف استادان قرآنی دانشگاه و کتابچه" نامه 31 نهج البلاغه در این نمایشگاه درمعرض دید عموم گذاشته شد.

هشتمین نمایشگاه قرآن کریم استان قزوین از30 مرداد تا نهم شهریور از ساعت 17 تا 23 در خانه فرهنگ امیرکبیر پذیرای علاقه مندان و قرآن دوستان بود.