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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۲۴

سوریان در گفتگو با مهر:

کشتی‌گیر روسیه مهمترین رقیبم است/ توقعات با توجهات برابر نیست

کشتی‌گیر روسیه مهمترین رقیبم است/ توقعات با توجهات برابر نیست

دارنده چهار مدال طلای جهان گفت: امسال در رقابتهای جهانی روسیه کار سختی را پیش رو دارم و فکر می کنم کشتی گیر روس مهمترین رقیب من است.

حمید سوریان، کشتی گیر فرنگی کار وزن 55 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: برای حضور در رقابت‌های جهانی مسکو تمرینات بسیار خوبی را پشت سر گذاشته‌ام و شرایط خوبی برای شرکت در این مسابقات دارم.

وی ادامه داد: نظیر مانکی یف روس که در رقابتهای المپیک پکن صاحب مدال طلا شد و من در این رقابتها به دلیل مشکلات داوری مقابل وی شکست خوردم، مهمترین رقیب من است که امیدوارم در مسکو انتقام شکست المپیک را از وی بگیرم.

سوریان تصریح کرد: تمامی ملی پوشان هدف دارند و با انگیزه بالای آماده حضور در رقابتهای جهانی هستند و امیدوارم بتوانیم در این مسابقات نتایج خوبی را کسب کرده و دل مردم ایران را شاد کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توقعات از کشتی با توجهات برابری ندارد در حالی که همه در رویدادهای مهم از کشتی انتظار مدال آوری دارند متاسفانه همه نگاه ها تنها به یک رشته خاص خلاصه شده است.

رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان روزهای 14 تا 17 شهریورماه در شهر مسکو پایتخت روسیه برگزار می شود.

کد مطلب 1144540

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