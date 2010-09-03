به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در نیمه دوم امسال باعث افزایش فشارهای تورمی نمی شود، تصریح کرد: هزینه‌ها و درآمدها با هم محاسبه می شود، اگر تقاضایی زیاد باشد، افزایش قیمت باعث خنثی شدن تقاضا می شود.

طرح خرید بنزین

رئیس کل بانک مرکزی در مورد زمان پرداخت هزینه بنزین با کارتهای بانکی در پمپ بنزینها گفت: این کار تا قبل از پایان امسال به نتیجه خواهد رسید، در این حالت افراد با کارت بانکی خود هزینه بنزین را می پردازند و دیگر مشکلی برای نقل و انتقال پول نخواهند داشت.



وی اعطای تسهیلات برای تعویض خودروهای فرسوده را از وظایف بانک مرکزی ندانست و افزود‌: بانک مرکزی در مقطعی از زمان در این خصوص به خودروسازان کمک کرد.



رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد:‌ هم اکنون نیز در صورت مراجعه واحدهای تولیدی، نهادهای ذی ربط و خریداران مجددا کار اعطای تسهیلات به خودروهای فرسوده را انجام می دهیم.

بانکداری اسلامی

وی همچنین در مورد تاثیر اجرای قانون بانکداری اسلامی در کشورمان در مقابله با بحرانهای بین‌المللی گفت: اجرای کامل بانکداری اسلامی در ایران و سایر کشورهای اسلامی، آثار و صدمات بحرانهای اقتصادی را کاهش می دهد.

بهمنی یکی از دلایل تاکید بانک مرکزی برای اجرای بانکداری اسلامی توسط بانکها را مصون ماندن از بحرانهای اقتصادی در جهان دانست و اظهارداشت: در این نوع بانکداری در بخش عقود مشارکتی اگر تسهیلات گیرند دچار زیان شود، نیازی به جبران این زیان به بانک را ندارد، در عین حال یک ریال سود نیز به بانک نمی پردازد.



به گفته رئیس کل بانک مرکزی در این حالت بانک‌ها تسهیلات گیرندگان را از ورشکستگی نجات داده و در مقابل خود نیز سود کمتری دریافت کرده و به همین دلیل سود علی‌الحساب را به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: در اعطای تسهیلات در بانکداری ربوی از افرادی که تسهیلات بانکی دریافت کرده اند‏ نرخ سود ثابتی اخذ می شود، در این حالت نیز افراد ناچارند در حالت سود و زیان نرخی که بانک به صورت ثابت تعیین کرده را بپردازند.



بهمنی احتمال ورشکستگی طرحهای مشارکتی در بانکداری ربوی را بالا ارزیابی کرد و گفت: احتمال زیان در بانکداری ربوی با توجه به وسعت آن به مراتب بیشتر از بانکداری بدون ربا است‏ این در حالی است که بانک‌های اسلامی از بحران‌های اخیر توانستند که به راحتی عبور کنند.



پایه تورم



رئیس کل بانک مرکزی در مورد نرخ پایه تورم گفت:‌ سال پایه اعلام رشد تورم، سال قبل از زمانی است که نرخ اعلام می شود، بانک مرکزی میانگین یک سال گذشته را اعلام می‌کند.



بهمنی ادامه داد: درصورتی که نقطه پایان تورم در مردادماه پارسال با نقطه پایان تورم در مردادماه امسال در نظر گرفته شود ممکن است تورم خیلی رقم پائینی را داشته باشد ولی زمانی که میانگین محاسبه می‌شود کاهندگی تورم کمتر خواهد بود.