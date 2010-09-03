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۱۲ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۰۵

مصر از تعویق سفر متکی به قاهره خبر داد

مصر از تعویق سفر متکی به قاهره خبر داد

دولت مصر روز پنجشنبه از به تعویق افتادن سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به قاهره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه مصر از فرا خواندن کاردار ایران برای ادای توضیح درباره اظهارات اخیر منوچهر متکی درباره مذاکرات سازش در واشنگتن خبر داد.

وزارت امور خارجه مصر به دیپلمات ایرانی گفت: نشست اعضای تروئیکای عدم تعهد که قرار بود دوشنبه این هفته در قاهره برگزار شود، به تعویق می افتد.

یادآور می شود که مذاکرات مستقیم سازش روز گذشته با حضور "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا، "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی، "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، "حسنی مبارک" رئیس جمهوری مصر و "عبدالله دوم" پادشاه اردن در واشنگتن آغاز شد.  

کد مطلب 1144605

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