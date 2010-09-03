مذاکرات "سازش" وقت کشی برای توسعه صهیونیستم در فلسطین است

غلامحسین امیری امروز جمعه در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس در گفتگو با مهر گفت: مذاکرات سازش بحث جدیدی نیست و بیش از نیم قرن است که بسیاری در تلاش هستند با طرح بحث سازش، حقوق مردم مظلوم فلسطین را پایمال کنند.

وی در عین حال تاکید کرد: مذاکرات سازش تاکنون هیچ کدام نتیجه بخش نبوده و در واقع نوعی وقت کشی برای توسعه صهیونیستم در مناطق فلسطینی به شمار می رود.

وی راه حل موضوع فلسطین را "همه پرسی"عنوان کرد و گفت: این مسیر منتهی بر اصول دموکراسی در جهان بوده و حقوق همگان بدین وسیله تامین می شود.

امیری در خصوص راهپیمایی روز جهانی قدس گفت: این راهپیمایی از افتخارات امام راحل بوده که در جهان و در میان آزادگان تبدیل به یک نهضت شده است، در واقع همه آزادگان جهان این روز را برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین به راهپیمایی می پردازند.

وی با بیان اینکه روز قدس به یک روز نهادینه شده در عرصه جهانی مبدل شده است، گفت: راهپیمایان روز قدس به نوعی به ندای امام راحل لبیک می گویند و از مردم مظلوم فلسطین علیه رژیم صهیونیستی دفاع می کنند.

امیری راهپیمایی امسال را به نسبت سالیان قبل "پرشورتر" دانست و گفت: در مسیری که خود من به جمع راهپیمایان پیوستم، حضور پرشور بوده و این حضور مردم قابل تحسین است.