فعالیت شبکه های جاسوسی بیگانگان در دانشگاهها/ دلایل تغییر روسای دانشگاهها

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کامران دانشجو در مراسم افتتاح طرحهای عمرانی دانشگاه علم و صنعت ایران با بیان اینکه در نگاه امام خمینی (ره) "دانشگاه کارخانه آدم سازی است" گفت : دانشگاه باید انسانهایی را تربیت کند که کرامت انسانی خود را که نشات گرفته از خوبی و زیبایی مطلق یعنی خداوند است حفظ کند.

دکتر دانشجو با اشاره به فرموده بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران که فرمودند :" اگر دانشگاه اصلاح شود جامعه اصلاح می شود " که براساس برهان خلف می توان گفت اگر دانشگاه اصلاح نشود جامعه اصلاح نمی شود افزود : ساختمان سازی، تجهیز کردن دانشگاه و ... همگی خوب است البته منوط بر اینکه دانشگاه اصلاح شود و آدم سازی در آن اتفاق بیافتد چون به دنبال تعالی بشریت هستیم. اگر این اتفاق نیافتد چنانکه همه بودجه ایران را نیز در دانشگاهها هزینه کنیم هیچ ارزشی ندارد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با استناد به فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) که فرمودند : "بالاترین چیزی که دشمنان کشورهای مستضعف و کشور اسلامی انگشت رویش گذاشته اند، دانشگاه است. برای اینکه آنها خوب می دانند که اگر دانشگاه در خدمت آنها باشد، یعنی همه کشور در خدمت آنهاست. دانشگاه است که امور کشور را اداره می کند. دانشگاه است که نسل آینده و حاضر را تربیت می کند و اگر چنانچه دانشگاه در اختیار چپاولگرهای شرق و غرب باشد، کشور نیز در اختیار آنهاست." افزود: منظور حضرت امام (ره) قطعاً احاطه جغرافیایی نیست بلکه منظور فضای دانشگاه است و اگر فضای دانشگاه در اختیار دشمنان قرار گیرد آنها فضای اسلامی دانشگاه را به فضای لیبرال دموکراسی مد نظر خود تبدیل می‌کنند و شاخص‌ها و ارزشهای دانشگاه و تعریف توسعه و پیشرفت را بر اساس همان چیزی که خود می‌خواهند قرار می‌دهند.

یعنی در مسیری که آنها قرار می دهند حرکت کنیم ودر فضایی که آنها می خواهند حرکت کنیم و اگر خدایی نکرده اینگونه شود کشور در اختیار آنهاست.اگر دانشگاهی وجود داشته باشد که در آن متدینین، فرهنگ انتظار و فرهنگ بسیج مورد تمسخر قرار گیرد، اگر دانشگاهی وجود داشته باشد که صدای اذان ظهر در آن بلند نشود به بهانه اینکه به کلاسهای درس آسیبی نرساند، اگر دانشگاهی وجود داشته باشد که روحانی نتواند در آن وارد شود، اگر دانشگاهی باشد که نه تنها مسجد بلکه یک نمازخانه نیز نداشته باشد که بتوان نماز جماعت را اقامه کرد و ... . اگر دانشگاهی وجود داشته باشد که نه تنها در تمام ماه محرم و صفر بلکه در تمام طول سال کوچکترین مراسم مذهبی نیز در آن برگزار نشود و به جایش در چهارشنبه آخر سال گفته شود که اشکال ندارد برقصید و پایکوبی کنید ، اگر مسئولین یک دانشگاه به دانشجویانی که در حاشیه یک کنفرانس علمی به زیارت امام هشتم (ع) رفته اند بگویند آمدید کنفرانس علمی یا امام رضا بازی ؟ اگر دانشگاهی وجود داشته باشد که در یک اردوی دانشجویی ماشین را نگه ‌دارند و به دانشجویان ‌بگویند "حالا می‌توانید بروید پایین و شروع کنید" و سپس آهنگ مبتذل ‌بگذارند و مراسم آنچنانی برگزار ‌کنند، در یک کلام می گویم خوب است چنین دانشگاه هایی اصلا وجود نداشته باشد " چون اگر این دانشگاه وجود داشته باشد مردم ایران، دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه ها با غیرت دینی خود تکلیف آن را مشخص و با خاک یکسان می‌کنند" مردم ایران مسلمان و متدین هستند اجازه نمی دهند حتی اگر دانشگاه را در زرورق هم بپیچانند تحویل دهند.

مردم بدانند که خدایی ناکرده اگر چنین دانشگاهی وجود داشته باشد و بخواهد در آن مسیرها گام بردارد و عده‌ای نیز خود را پشت تصویر خودشان پنهان کنند نمی توان در چنین دانشگاهی انسان مورد نظر امام (ره) را تربیت کرد. وقتی مقام معظم رهبری همواره بر علم تواًم با ایمان تاکید می کنند آنوقت چگونه ممکن است عده ای زیارت امام رضا (ع) را مسخره کنند.

دکتر دانشجو به فرازهایی از فرمایشات اخیر رهبری معظم انقلاب در دیدار با دانشجویان و نخبگان کشورمان اشاره کرد که " دانشگاه آماج توطئه های دشمنان است " ایشان اغراق نمی کنند بلکه واقعیت را بیان می کنند پس اگر واقیعت است هرکدام از ما وظیفه ای داریم و اگر وظیفه را درست انجام ندهیم آن دنیا باید پاسخ بدهیم . فرمودند "«دشمن، شما دانشجویان را در دایره قرمز گذاشته، مشخصتان کرده. اصلاً خیلی از برنامه ها برای لغزاندن و منحرف کردن شما است. برای بی خیال کردن شما نسبت به سرنوشت کشور و مصالح انقلاب." گفت : نباید این واقعیت را دست کم بگیریم. لذا اساتید دانشگاه نسبت به هشدارهای رهبری معظم انقلاب وظیفه‌ای مسئولانه دارند یعنی نمی توانند وظیفه خود را صرف حضور در کلاس درس بسنده کنند. مگر می‌شود ماه محرم برسد و استادی بدون گفتن یا اباعبدالله سر کلاس درس حاضر شود. وقتی می گوییم دغدغه دین داریم نمی‌توانیم علم و دین را از هم جدا بدانیم.

وی در ادامه اظهار داشت: هیچ دینی بیشتر از اسلام در مورد علم تاکید نکرده است و ما به اندازه ای حرف برای گفتن داریم که از نظر علمی پیشرفت داشته باشیم ولی این علم باید به پیشرفت نهایی بشر ختم شود نه علمی که توسط شبکه های صدای آمریکا و بی بی سی تبلیغ می شود یا علمی که به فاجعه های افغانستان، عراق و هیروشیما ختم گردد.هیچ انسان عاقلی قبول ندارد که اینها دوست بشریت هستند و مدام دم از حقوق بشر می زنند.

دکتر دانشجو به فرازهایی از سخنان مقام معظم رهبری اشاره کرد که فرمودند :آیا اساتید ما می‌توانند بنشینند و مشاهده کنند که دانشجوی ما نسبت به سرنوشت انقلاب و مصالح کشور بی‌خیال شود؟ آنان که ولایتمدار هستند باید در این مسیر حرکت کنند. ولایتمداری فقط به نظر و زبان نیست بلکه باید در مسیرش حرکت کرد. خیلی ها در صحنه نظر و به زبان ولایتمدار بودند اما وقتی حضرت آقا فرمودند دیگر بس است، حقیقت دیگری را شاهد بودیم.

دکتر دانشجو همچنین به فعالیت های شبکه های جاسوسی بیگانگان در دانشگاهها اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری در جای دیگری فرمودند در آینده ای نه چندان دور، در بین اسناد محرمانه دستگاههای جاسوسی خواهید یافت و خواهید خواند که عوامل دشمن روی دانشگاههای ما چگونه کار می کنند. دشمن خیلی فعال است، چون اهمیت دانشگاه را می داند.»

وی افزود دشمن به فرمایش معمار کبیر انقلاب پی برده است که اگر دانشگاه اصلاح شود جامعه اصلاح می شود و اگر دانشگاه در اختیار چپاولگران قرار گرفت کشور در اختیار آنان قرار گرفته است : در این شرایط چگونه می توان آسوده خاطر بود دشمنان در این زمینه فعال هستند چون اهمیت دانشگاه را می دانند.

وزیر علوم با بیان اینکه اساتید دانشگاهها هم قائل به تعلیم توام با تربیت و علم توام با دین هستند، گفت: اساتید و دانشجویان دانشگاهها در یکسال گذشته علیرغم توطئه های دشمنان نشان دادند که این فرماندهان و افسران لیاقت اعتماد مقام معظم رهبری را دارند و پوزه دشمن را به خاک مالیدند و در کنار مردم هوشیاری و بصیرت خود را نشان دادند و از حالا به بعد نیز اینگونه خواهد بود ما عهد بسته ایم در دانشگاههایمان در مسیر ولایت حرکت کنیم یعنی وقتی حضرت آقا فرمایشی را مطرح کردند حتی اگر صددرصد مخالف نظرمان بود سمعاً و طاعتاً در عمل بپذیریم.زیر اکه در ولایت پذیری خیر دنیا و آخرت وجود دارد.

دکتر دانشجو با انتقاد از افرادی که تصمیمات وزیر علوم برای تغییر روسای دانشگاهها را سیاسی می دانند گفت: 150 موسسه وابسته به وزارت علوم فعال است. در طول یکسالی که در وزارت علوم آمده ام، 23 تغییر در روسای دانشگاهها صورت گرفته است اما می گویند این تغییرات فقط در دو ماه اخیر انجام شده است، و توجهی ندارند که در طول سال تحصیلی انجام تغییرات به روند فعالیتهای آموزشی و پژوهشی صدمه می زند.

وزیر علوم با اشاره به وضعیت تغییر روسای دانشگاهها در دوران وزرای پیشین علوم گفت: همه وزرای گذشته زحمت کشیده اند اما نام وزیری را نمی خواهم ببرم که وقتی آمد ظرف کمتر از 6 ماه 90 درصد روسای دانشگاه ها از جمله رئیس دانشگاه علم و صنعت که فقط 25 روز از صدور حکم ریاستش می گذشت، تغییر داد. چرا آن زمان کسی نمی گفت این تغییرات سیاسی است و بر اساس کار کارشناسی صورت نگرفته است.

وی تغییرات صورت گرفته در روسای دانشگاهها را حاصل 1500 نفر ساعت کارکارشناسی دانست و گفت: چگونه ادعا می کنند این تغییرات سیاسی است. دولت که همان دولت است. اصلاً تغییر روسای دانشگاهها که جار و جنجال ندارد ضمن اینکه این تغییرات با استفاده از اختیارات وزیر صورت گرفته است. یادآور می شوم که از این حق خود برای تغییر روسای دانشگاهها نسبت به بقیه وزرا کمتر استفاده کردم.

دکتر دانشجو سپس به مناسبت هفته دولت به ارائه آماری در خصوص دستاوردهای آموزش عالی کشور پرداخت.

وی گفت: در زمان پیروزی انقلاب 223 موسسه آموزش عالی در کشور فعال بود که در سال 84 به 1300موسسه و در سال 89 به 2234 موسسه آموزش عالی افزایش یافته است.

وی افزود: تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات وابسته به وزارت علوم در سال 1367 تعداد 5794 نفربود که در سال 84 به 14500 نفر و در سال 89 به 21500 نفر افزایش یافته است و مجوز جذب 7000 نفر عضو هیئت علمی نیز دریافت شده است و فرآیند جذب از طریق سایت مرکز جذب وزارت علوم آغاز شده است.

وزیر علوم اظهار داشت : در سال 57 تعداد دانشجویان کشور 175هزار نفر بوده است که در سال 84 به 2389000 نفر و در سال 88 به 3700000 نفر افزایش یافته است.

وی در خصوص فعالیت های فرهنگی صورت گرفته گفت: از سال 85 تاکنون 11دانشگاه معاونت فرهنگی مستقل تشکیل داده اند و تا پایان سال 1389 همه دانشگاهها دارای معاونت فرهنگی مستقل می شوند.

دکتر دانشجو افزود: تعداد انجمنهای علمی دانشجویی از 640 انجمن در سال 84 به 2813 انجمن در سال 88 و تعداد کانونهای فرهنگی از 362 کانون در سال 84 به 1573 کانون در سال 88، تعداد نشریات دانشجویی از 2100 نشریه در سال 84 به 3200 نشریه در سال88 و تعداد تشکلهای اسلامی نیز از 152 تشکل در سال 84 به 200 تشکل در سال 88 افزایش یافته است.

وزیر علوم اضافه کرد: در سال 84 تعداد 4000 نفر دانشجو به حج عمره و زیارت اعزام شده اند که در سال 88 به 8000هزار نفر دانشجو افزایش یافته است و 1000 نفر از اعضای هیئت علمی نیز به حج عمره و زیارت اعزام گردیدند.

وی گفت: در گذشته برای دانشجویان عمره گذار وام تعلق نمی گرفت اما با سیاستگذاری در سال 88 تعداد 4200 دانشجو از وام عمره دانشجویی بهره مند شده اند.