تهران ظرفیت دو برابر خودروهای موجود را دارد

سید مجتبی شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس استاندارد ضریب مالکیت خودرو (تعداد کل خودرو ها تقسیم بر تعداد جمعیت)، تهران نسبت به شهرهای کشورهای توسعه یافته 60 درصد خودروی کمتری دارد.

وی افزود: اگرخودروهای موجود در پایتخت دو برابر شود تازه به استاندارد جهانی رسیده ایم.

شفیعی اظهار داشت: مشکل کنونی شهر تهران تعداد خودرو نیست بلکه نهادینه نشدن فرهنگ استفاده از خودروی شخصی و ناوگان حمل و نقل عمومی است.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور پارامتر طول شبکه مسیر تردد خودرو به سطح شهر تهران را 70 درصد پایین تر از سطح استاندارد در اروپا عنوان کرد و افزود: هر چند که معابر تهران برای تردد خودرو بسیار کم است ولی با افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی این چالش را می توان برطرف کرد.

شفیعی توسعه پلها و بزرگراها در سطح پایتخت را یک مسکن ترافیکی عنوان کرد و افزود: تا زمانی که حمل و نقل عمومی از این وضعیت خارج نشود ترافیک همچنان به قوت خود باقی است.