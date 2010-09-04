سیدسعید سیدزاده به خبرنگار مهر گفت: خانم انسیه شاه حسینی مشغول بازنویسی فیلمنامه است و با آماده شدن فیلمنامه پیش‌تولید را شروع می‌کنیم. با توجه به شرایط موجود و علاقمندی برای آغاز تولید این پروژه از سوی من و خانم شاه حسینی امیدواریم نیمه دوم سال فیلمبرداری این فیلم را شروع ‌کنیم.

این فیلم درباره زندگی شهید علم الهدی فرمانده عملیات نصر است. انسیه شاه حسینی کارگردانی فیلمهای سینمایی "غروب شد بیا"، "شب بخیر فرمانده" و "پنالتی" را برعهده داشته است. سیدسعید سیدزاده تهیه‌کنندگی فیلمهای سینمایی "پنالتی"، "شب بخیر فرمانده " و "مرزی برای زندگی" را در کارنامه دارد.

