به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موسسه تکنولوژی ماساچوست این روباتهای مکنده را که Seaswarm نام دارند با استفاده از فناوری پیشرفته نانو توسعه داده اند.

این روبات از دو بخش اصلی تشکیل شده است که هر دو نانویی هستند. بخش اول، کمربندی است که روی دریا امتداد می یابد و بخش دوم یک جعبه بزرگ است که شبیه به یک دستگاه تهویه هوا بوده و می تواند نفت روی آب را ببلعد.

کمربند با مواد ویژه ای ساخته شده که می توانند نفتی که روی آب جمع شده است را به طرف خود بکشد. این کمربند می تواند 20 برابر وزن خود نفت جذب کند. به محض اینکه کمربند نفت را جمع کرد، روبات آن را وارد مخزن می کند.

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "برای درک بهتر اینکه کمربند دقیقا چیست باید یک کاغذ جاذب نفت را تصور کنید که روی آب همانند یک فرش بزرگ گسترده شده و حرکت می کند."

براساس گزارش سی. ان. ان، این روباتها همگی مجهز به "جی. پی. اس" هستند و می توانند از طریق اتصالات "وای- فای" با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و حرکات خود را بدون نیاز به کنترل از راه دور انسان برای رسیدن به منطقه نشت نفت باهم هماهنگ کرده و با مشاهده حجم بالایی از نفت فعالیت خود را برای جذب آن آغاز کنند.

این محققان معتقدند که با این روش جدید می توان سرعت و اثربخشی جمع آوری نفت خلیج مکزیک را افزایش داد.

فاجعه نشت نفت در خلج مکزیک در اثر انفجار سکوی Deepwater Horizon شرکت نفتی انگلیسی "بریتیش پترولیوم" در آبهای این منطقه به وجود آمد.

این روباتها تنها 20 هزار دلار قیمت دارند. این درحالی است که برای جمع آوری این میزان نفت با دستگاههای مکنده فعلی بین 100 تا 200 میلیون دلار هزینه لازم است.

این روباتهای ساخته شده از نانوتکنولوژی با انرژی خورشیدی کار کرده و تنها به 100 وات برق (برابر با یک لامپ معمولی) نیاز دارند و می توانند برای ماهها در دریا مانده و به تمیز کردن آب در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز مشغول شوند.

این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "ما خواهیم توانست تمام پنج میلیون بشکه نفت ریخته شده در دریا را با 5 تا 10 هزار روبات جمع آوری کنیم."