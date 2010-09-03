بی خانمانی زلزله زدگان مانعی برای حضور در راهپیمایی روز قدس نشد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مردم ولایت مدار استان سمنان در آخرین جمع از ماه مبارک رمضان با حضور در راهپیمایی گسترده روز جهانی قدس ندای مرگ بر اسرائیل سردادند.

مردم مناطق زلزله زده روستاهای شهرستان دامغان نیز در کنار دیگر مردم استان در حالیکه بر اثر زمین لرزه خانه های خود را از دست داده اند با حضور گسترده در راهپیمایی حمایت خود را از مردم ستم دیده فلسطین اعلام داشتند.

زلزله زدگان با حضور در روستای کوه زر به سمت دفتر ستاد بازسازی مناطق زلزله زده راهپیمایی کردند و زلزله و ویرانی مانعی در برابر وحدت و تبعیت از رهبری برای حضور در راهپیمایی نبود.

بازماندگان زلزله دامغان پس از شب قدر بیست و سوم ماه مبارک رمضان با حضور در راهپیمایی نشان دادند زلزله و پس لرزه های آن در اراده محکم مردم هیچ تاثیری نخواهد داشت.