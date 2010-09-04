"پاره های دوست داشتن" ویرایش نهایی شد/ انتشار 20 مقاله در شناخت شاعران

محمود معتقدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: "پاره های دوست داشتن" شامل تعدادی از شعرهای کوتاه و عاشقانه است که نشر افراز آن را منتشر خواهد کرد و من چند روز پیش ویرایش نهایی آن را انجام دادم.

وی همچنین از تحویل کتاب "به رسم حقیقت و زیبایی" به نشر ثالث خبر داد و گفت: این کتاب را چندی پیش به ناشر تحویل دادم که مراحل پیش از چاپ را پشت سر می گذارد. این کتاب به بررسی زندگی و شعر اسماعیل خویی در چهار دهه اخیر می‌پردازد.

معتقدی ادامه داد: این کتاب کاملا تحلیلی است و آثار و نگرش خویی در حوزه شعر و خردورزی را بررسی می کند. خویی در حلقه شعر خراسانی قرار دارد و از یاران نزدیک اخوان ثالث است. ولی تفاوت او با این حلقه بینش فلسفی و خردورزی اوست که با دیگران متفاوت است.

این منتقد ادبی کتاب "به رسم حقیقت و زیبایی" را دارای سه بخش عمده دانست و بیان کرد: خردورزی در شعر خویی، نگرش مرگ‌اندیش و یاس فلسفی در شعر خویی سرفصلهایی است که بدانها پرداخته می‌شود. این کتاب در حوزه شناخت شعر و اندیشه‌های فلسفی این شاعر شامل پیش گفتار، سالشمار زندگی، چندین مقاله در نقد و تحلیل آثار ادبی او شامل خویی از پنجره شعر، خشم و عشق و مرگ، از غزل تا غزلواره، فلسفه ورزی در شعر خویی است.

مولف "جهان پاره‌های دلواپسی" در توضیح دیگر بخشهای کتاب عنوان کرد: در یک بخش از کتاب گزیده ای از شعرهای خویی همراه با تجزیه و تحلیل شعرهای بلند به ویژه "در امتداد زرد خیابان" آمده است. کتابشناسی، زندگی شاعر در مهاجرت، نقد دیگران بر شعر او همراه با 30 عکس از مراحل مختلف خویی پایان بخش کتاب است.

وی افزود: همچنین کتاب "روشنتر از صدای سکوت" شامل 20 مقاله در حوزه شناخت شاعران و نویسندگان شاخص معاصر از جمله شاملو، شمس لنگرودی و ... آماده چاپ دارم که منتظر جواب اولیه ناشر هستم. این کتاب دارای دو بخش است که در بخش نخست مقاله هایی درباره چهره های ادبی و بخش دوم هم نقد ادبیات داستانی و رمان های منتشر شده در سال های اخیر است.

شاعر مجموعه "دستی میان پنجره و باران" در پایان از کتاب دیگری که به تازگی به ناشر سپرده است اینگونه خبر داد: "قصیده در مه" عنوان کتابی در شناخت شاعران شاخص معاصر از جمله منصور برمکی، علیشاه مولوی و ... است که در یک بخش به شناخت این شاعران می پردازد و در بخش دیگر نقد و بررسی مجموعه شعرهایی را که در سال های اخیر منتشر شده است دربرمی گیرد.