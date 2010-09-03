گرمای 40 درجه مانع حضور مردم بوشهر در راهپیمایی روز قدس نشد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، مردم روزه دار و متدین استان بوشهر امروز در حالی مسیر راهپیمایی از بسیج مرکزی بوشهر تا جایگاه نماز جمعه این شهر را طی کردند با شعار "بیت ‌المقدس عرصه قیام است آزادی ‌اش با قدرت اسلام است" سر دادند و خواستار وحدت جهان اسلام جهت آزاد سازی قبله اول مسلمین شدند.

امروز پیر و جوان، مرد و زن بوشهری با سر دادن شعارهای همیشگی "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل" خشم و نفرت خود را نسبت به مستکبران، زیاده خواهان اعلام داشته و خواهان رهایی جهان از دست این ظالمان شدند.

در راهپیمایی روز قدس امسال پدر و مادران بوشهری با در آغوش داشتن یا همراه کردن کودکان خود در راهپیمایی درس نوع دوستی، حمایت از بردار و خواهر مسلمان خود و نفرت از ظالمان جهان را به فرزندان خود آموختند.

مردم روز دار استان بوشهر با فریاد "ما قدرتی همیشه جاویدانیم، در راه حق تا پای جان می ‌مانیم " و "پیام انقلاب ایران زمین، اسرائیل باید شود محو از روی زمین" حمایت خود را از مقاومت مردم فلسطین اعلام داشتند.

امروز اقشار مختلف مردم بوشهر علاوه بر سر دادن شعارهایی، پلاکاردها و پارچه نویس های که شعارهای در حمایت از فلسطین و نابودی اسرئیل بر روی آنها نوشته شده بود حمل می کردند.

عده ای از جوانان حزب الله بوشهری با آتش کشیدن پرچم های اسرائیل و آمریکا خشم خود را از جنایات وحشیانه این دو کشور اعلام داشته و فریاد آزادی فلسطین را سر دادند.