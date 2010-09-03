دکتر علی اکبر صالحی در حاشیه مراسم راهپیمایی روز قدس در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون واکنش جهان اسلام به نشست سازش بیان داشت: واکنش کشورهای اسلامی را امروز در راهپیمایی روز قدس که در اقصی نقاط جهان برگزار شد می توانیم ببنیم .

رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران پیرامون همزمانی راهپیمایی روز قدس با نشست سازش تصریح کرد:‌ براساس اطلاعات واصله از کشورهای جهان حضور باشکوه مردم در راهپیمایی‌ها قابل توجه است و این حضور یک پیام و یک واکنش گویا نسبت به نشست سازش است.

وی نشست سازش را یک نوع اقدام بی‌ریشه توصیف کرد و گفت: موضوع منطقی این است تا یک اقدام ریشه مردمی نداشته باشد و برپایه اصول مورد پذیرش از سوی مردم نباشد بی نتیجه است بر این اساس روند سازش قطعاً فرو خواهد ریخت.

معاون رئیس جمهور ادامه داد:‌گذشته نیز این موضوع را نشان داده که روندی که آنها تا کنون پیش گرفته‌اند راه به جایی نبرده است.

صالحی افزود: این مقاومت است که می‌تواند شما را به حقتان برساند و اگر شما مقاومت را سست کنید دشمن جرات بیشتری پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: با مقاومتی که مردم فلسطین در غزه از خود نشان دادند و مقاومت حزب‌الله در لبنان روز به روز از شوکت رژیم صهیونیستی کاسته می‌شود و بر عزت مقاومت فلسطین و حزب‌الله افزوده شده است.

صالحی در پایان عنوان کرد: امت اسلام روز به روز نسبت به مسایل روشنتر می‌شود و به همین دلیل است که می‌بینیم روز قدس که یک روز بیدارباش است روز خیزش و خروش امت اسلامی در برابر ظلم و ستم شناخته می‌شود.