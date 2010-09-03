سرانجام فلسطین راه آزادی را پیش خواهد گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر در اراک، سردار رحیم صفوی پیش از ظهر جمعه در بین مردم اراک در مصلای این شهر افزود: بسیاری از متفکران غربی اسلامی با بررسی فرایند انقلابها به این نتیجه رسیدند که این سرزمین از راه مقاومت و جهاد به آنها تعلق می گیرد.

وی با اشاره به جمعیت مسلمانان جهان اظهار داشت: در بین یک میلیارد و 350 میلیون نفر مسلمانان جهان رشد بیداری حاصل شده و در مقابل جمعیت اندک 16 تا 18 میلیونی یهودیان سرانجام مسلمانان پیروز خواهند شد.

سردار صفوی رشد جمعیت مسلمانان را، همراه با بیداری و آگاهی دانست و تصریح کرد: زمینهایی که به هر صورت از مردم فلسطین غصب شده به حول و قوه الهی به آنها بازخواهد گشت.

وی رهبری ایرانی را الگویی برای دفاع همه جانبه عنوان کرد و گفت: رهبران ایرانی الگوهایی هستند برای همه ملت ایرانی اسلامی برای دفاع همه جانبه از فلسطینی ها.