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۱۲ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۱۹

سردار صفوی:

سرانجام فلسطین راه آزادی را پیش خواهد گرفت

سرانجام فلسطین راه آزادی را پیش خواهد گرفت

اراک - خبرگزاری مهر: مشاور عالی مقام معظم رهبری گفت: سرانجام سرزمین فلسطین به فلسطینیها تعلق خواهد گرفت و این سرزمین راه آزادی را پیش می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر در اراک،  سردار رحیم صفوی پیش از ظهر جمعه در بین مردم اراک در مصلای این شهر افزود: بسیاری از متفکران غربی اسلامی با بررسی فرایند انقلابها به این نتیجه  رسیدند که این سرزمین از راه مقاومت و جهاد به آنها تعلق می گیرد.

وی با اشاره به جمعیت مسلمانان جهان اظهار داشت: در بین یک میلیارد و 350 میلیون نفر مسلمانان جهان رشد بیداری حاصل شده و در مقابل جمعیت اندک 16 تا 18 میلیونی یهودیان سرانجام مسلمانان پیروز خواهند شد.
 
سردار صفوی رشد جمعیت مسلمانان را، همراه با بیداری و آگاهی دانست و تصریح کرد: زمینهایی که به هر صورت از مردم فلسطین غصب شده به حول و قوه الهی به آنها بازخواهد گشت.
 
وی رهبری ایرانی را الگویی برای دفاع همه جانبه عنوان کرد و گفت: رهبران ایرانی الگوهایی هستند برای همه ملت ایرانی اسلامی برای دفاع همه جانبه از فلسطینی ها.
کد مطلب 1144746

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