فضا برای هدفمندکردن یارانه ها آماده شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله اسد الله ایمانی در خطبه های این هفته نماز جمعه شیراز با اشاره به پرداخت غیر هدفمند 110 هزار میلیارد تومان یارانه در ایران بیان کرد: 70 درصد از این یارانه ها در اختیار 30 درصد جامعه قرار می گیرد و 30 درصد باقی مانده نیز در اختیار سایر طیفهاست.

وی با اشاره به اینکه عمده کسانیکه مقابل طرح مذکور ایستادگی می کنند قاچاقچیان رانت خواران، ویژه خواران و آنهایی هستند که منافعشان در آب آلوده است، افزود: آنها برای اینکه جامعه را از عدالت دور سازند مبادرت به چنین جوسازیهایی کرده و از آن استفاده می کنند.

امام جمعه شیراز در ادامه سخنان خود با اشاره به راهپیمایی روز قدس نیز بیان کرد: در سال 58 که امام(ره) این فرمان صادر کرد و 30 سال بعد در سال 89 آنقدر گردنکشان جهان به دریوزگی و دستپاچگی افتاده اند که روز گذشته مراسم آشتی کنان ظاهری را در کاخ سفید برگزار کنند.

آیت الله ایمانی با بیان اینکه این عجله سردمداران کفر و نفاق به چه معناست که قبل از روز قدس جلسه آشتی کنان برپا می کنند، تصریح کرد: کاروان آزادی نشان داد موضوع فلسطین یک قصه جغرافیایی نیست بلکه یک قصه جهانی و ایستادگی حق مقابل باطل و عدل مقابل ظلم است.