  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۲ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۲۶

پایان طرح ضیافت اندیشه در دانشگاهها / آغاز اعتکاف رمضانیه

پایان طرح ضیافت اندیشه در دانشگاهها / آغاز اعتکاف رمضانیه

طرح "ضیافت اندیشه" با برگزاری در 35 مرکز دانشگاهی از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها امروز جمعه 12 شهریور مطابق با 24 رمضان به پایان می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه معنوی اعتکاف در ماه مبارک رمضان سه روز پس از پایان طرح ضیافت اندیشه برگزار شده و دانشجویان علاقمند می توانند در اعتکاف رمضانیه شرکت کنند.

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، امسال طرح "ضیافت اندیشه " دانشجویان سراسر کشور را در 35 مرکز دانشگاهی به مدت سه هفته و به میزبانی 35 استان کشور برگزار کرد.

این طرح با همکاری 30 دانشگاه بزرگ کشور در مراکز 30 استان و 5 دانشگاه بزرگ شهر تهران و هر کدام با ظرفیت پذیرش 3 هزار دانشجو و در مجموع تعداد 100هزار دانشجو در ماه مبارک رمضان برپا شد.

در بخش آموزشی این طرح 10 عنوان درسی "لذت تدبر در آیات الهی (مباحث قرآنی)"، "در محضر درس مولا (سیری در نهج‌البلاغه ـ میم مثل مولا)"، "دوستی با خدا (پله پله تا ملاقات خدا، بحث‌های اخلاقی)"، "سبک جدید زندگی (مهارت‌های زندگی)"، "نظام‌های سیاسی دنیا (سیاست روشن‌ نظام سیاسی اسلام)"، "چرا شیعه؟"، "زوایای نهان تمدن غرب (غرب‌شناسی)"، " تقابل هویت‌ها (جنگ نرم)"، "جریان‌شناسی فکری و فرهنگی (ویژه پسران)"، "سکسکه‌های یک ایسم (ویژه دختران)" تدریس شد.

همچنین بر اساس بخشنامه معاونت آموزشی وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد گذراندن این طرح معادل 4 واحد درسی معارف اسلامی محاسبه می شود.

کد مطلب 1144764

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها