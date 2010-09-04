شش ماه گذشت فیلم میلیاردی نداریم/ جای خالی پدیده در اکران 89

امیرحسین علم‌الهدی به خبرنگار مهر گفت: کاهش مخاطب در سینمای ایران کاملا جدی است، امسال سینماها وضعیت خوبی نداشته و حتی نمی‌توان این شرایط را امیدوارکننده ارزیابی کرد. شش ماه از سال گذشته و یک فیلم یک میلیارد تومانی هم نداشته‌ایم در شرایطی که تعدادی از سینماها بلیت 4000 تومانی دارند.

این کارشناس حوزه توزیع و نمایش ادامه داد: برای حل این شرایط پیچیده نیاز به پژوهش‌ میدانی داریم، دلایل مختلفی برای دوری مخاطبان از سینماها می‌توان بیان کرد. یکی از مهمترین آنها کیفیت پائین فیلمها است. در شش ماه اول سال 89 فیلمهای کمی بوده‌اند که می‌توان به آنها صفت خوب را داد. فیلمهای ضعیف و پرایراد نمی‌توانند مخاطب را راضی کنند.

علم‌الهدی افزود: پارسال فیلمهای "اخراجی‌ها" و "درباره الی" توانستند مردم را به سالن‌های سینما بیاورند اما فیلمهای امسال مخاطبان را ترغیب نمی‌کنند تا به سالن‌ها بروند، فیلمهایی که این روزها روی پرده هستند مخاطب را ارضا نمی‌کنند و آمار فروش این آثار بحران مخاطب در سینما را مشخص می‌کند.

وی ادامه داد: در سالهای اخیر بارها درباره بحران مخاطب و توجه به حقوق مصرف کننده صحبت شده اما متاسفانه بسیاری از مسئولان و سینماگران به این موضوع بی‌توجه هستند. فیلم خارجی "یتیم‌خانه" این روزها به صورت تک سانس روی پرده است و استقبال از این فیلم نشان می‌دهد که مردم ما محصول خوب فرهنگی را ترجیح می‌دهند. فروش این فیلم پیام دارد و این پیام لزوم توجه به تنوع در تولیدات سینمای ایران است.

مدیر پردیس سینمایی ملت گفت: سینمای ایران در حوزه تولید، توزیع و نمایش با مشکلات عدیده مواجه است که شرح دوباره آنها تکراری است اما تا دوستان و مدیران سینمایی برای این مشکلات راه چاره‌ای در نظر نگیرند، بحران مخاطب در سینمای ایران حل نمی‌شود و ما همچنان در دایره مشکلات اسیر می‌‌مانیم.

علم‌الهدی با اشاره به فروش فیلم "یتیم‌خانه" گفت: می‌توان با نمایش فیلمهای خارجی تنوعی به اکران داد و مخاطبان را در فضایی مطلوب‌تر سهیم کرد. 25 درصد از سهم فضای نمایشی را می‌توان در اختیار سینمای جهان و اکران فیلم خارجی قرار داد و پس از آن کیفیت فیلمهای ایرانی را بالا برد.

این کارشناس سینمای ادامه داد: هر سال حدود 100 فیلم در سینمای ایران ساخته می‌شود که تعداد کمی از آنها کیفیت یک اثر سینمایی را دارند، بالا بودن آمار تولید آثاری ضعیف و سخیف نمی‌تواند امتیازی برای سینمای ایران باشد. باید ساز و کار اکران را سامان دهیم و با تولید فیلمهای انیمیشن، موزیکال و آثار بزرگ و پرهزینه فضایی تازه در سینما به وجود بیاوریم. نمایش فیلم خارجی جذاب سالن‌ها را پر می‌کند و به تولید در سینمای ایران جهت درست می‌دهد.

وی گفت: نمایش فیلم خارجی در شرایط فعلی برای تولید در سینمای ایران فرصت است نه تهدید، می‌شود با برنامه‌ریزی از این فرصت درست استفاده کرد. مدتی است سینماهای شهرستان‌ها به شدت با مشکل مخاطب مواجه هستند و این بحران به سینماهای تهران هم سرایت کرده اگر راهکارهای درست را پیدا نکنیم سالن‌ها خالی‌تر از همیشه می‌شوند.

امیرحسین علم‌الهدی افزود: مشکلاتی مانند قاچاق فیلمهای ایرانی و خارجی و کمبود سالن باید حل شوند، سنت سینما رفتن رو به فراموشی است و با برنامه‌هایی باید این عادت را در مردم احیا کرد. متاسفانه با چشم‌اندازی که پیش رو است به نظر نمی‌رسد نیمه دوم سال شاهد اکران فیلم پرفروشی باشیم که معادلات اکران را برهم بزند. اکران نیمه دوم سال هم خالی از پدیده به نظر می‌رسد.

این کارشناس حوزه توزیع و نمایش گفت: حتی اگر معجزه شود و چند فیلم پرفروش نیمه دوم امسال روی پرده بروند، بحران مخاطب حل نمی‌شود. با اکران چند فیلم زنجیره مشکلات سینمای ایران در حوزه نمایش و بحران مخاطب به پایان نمی‌رسد.