30 مدرسه علمیه جدید در مازندران احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم طاهری افزود: 23 مدرسه و حوزه علمیه فعال با بیش از دو هزار طلبه در مازندران وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: مازندران در طول تاریخ در مسیر علم، تعلم و عالم بوده است.

مدیر حوزه های علمیه مازندران با اشاره به اینکه آثار تاریخی و علمای به نامی در این استان تربیت شده اند، تصریح کرد: این استان نماد دانشمندان بزرگ و فقهای اندیشمند است.

طاهری با بیان اینکه شاخص های فرهنگی علمی مرکز مازندران به صورت ویژه مورد توجه قرار نگرفته، یادآور شد: فعالیتهای حوزوی در استان باید نمود عینی پیدا کند.

وی با اعلام اینکه جایگاه علمی دینی ساری باید احیاء شود، افزود: احداث مجتمع بزرگ حوزوی امام علی ساری می تواند بخشی از خلاهای موجود را رفع کند.

وی با بیان اینکه حوزه های علمیه بدون مردم توان فعالیت نداشته و مردم بدون حوزه های علمیه زندگی نمی کنند اظهار داشت: جایگاه معنوی مازندران با تکمیل مجتمع بزرگ حوروزی ساری متحول می شود.