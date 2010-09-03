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۱۲ شهریور ۱۳۸۹، ۱۷:۵۹

30 مدرسه علمیه جدید در مازندران احداث می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر حوزه های علمیه مازندران از احداث 30 مدرسه علمیه جدید در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم طاهری افزود: 23 مدرسه و حوزه علمیه فعال با بیش از دو هزار طلبه در مازندران وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: مازندران در طول تاریخ در مسیر علم، تعلم و عالم بوده است.
 
مدیر حوزه های علمیه مازندران با اشاره به اینکه آثار تاریخی و علمای به نامی در این استان تربیت شده اند، تصریح کرد: این استان نماد دانشمندان بزرگ و فقهای اندیشمند است.
 
طاهری با بیان اینکه شاخص های فرهنگی علمی مرکز مازندران به صورت ویژه مورد توجه قرار نگرفته، یادآور شد: فعالیتهای حوزوی در استان باید نمود عینی پیدا کند.
 
وی با اعلام اینکه جایگاه علمی دینی ساری باید احیاء شود، افزود: احداث مجتمع بزرگ حوزوی امام علی ساری می تواند بخشی از خلاهای موجود را رفع کند.
 
وی با بیان اینکه حوزه های علمیه بدون مردم توان فعالیت نداشته و مردم بدون حوزه های علمیه زندگی نمی کنند اظهار داشت: جایگاه معنوی مازندران با تکمیل مجتمع بزرگ حوروزی ساری متحول می شود.
کد مطلب 1144806

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