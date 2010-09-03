صلح خاورمیانه در گرو قطع دست استکبار جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر در سخنانی روز جهانی قدس را روز بیداری و وحدت اسلامی خواند و اظهار داشت: مردم مسلمان جهان با شرکت در این راهپیمایی این پیام را به دنیا اعلام می کنند که امت اسلامی زیر بار هیچگونه ظلم و ستمی نمی روند.

وی صلح و امنیت خاورمیانه را در سایه اسلام و به رسمیت شناختن حقوق فلسطین دانست و بیان داشت: در حالیکه رژیم غاصب صهیونیستی تاکنون به هر جنایتی دست زده است حال از صلح و مذاکرات سازش حرف می زند.

دست آمریکا و اسرائیل در دست هم قرار دارد

خطیب جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه دست آمریکا و اسرائیل در دست هم قرار دارد، یادآور شد: آمریکا و سران سازشکار عرب باید بدانند که مذاکرات سازش بدون حضور نمایندگان مردم مسلمان فلسطین هیچ گونه ارزشی ندارد.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه برگزاری اینگونه مذاکرات سازش میان رهبران خودفروخته اعراب و سران ابرقدرتها از قبل شکست خورده است، بیان داشت: امروز مشکل مسلمانان در زمینه مسئله فلسطین وجود برخی حکومت های سرسپرده عربی است.

وی با تاکید بر اینکه برخی از این کشورهای عربی از جمله مصر و اردن آنقدر که برای اسرائیل تلاش می کنند برای مردم بی پناه فلسطین قدمی برنمی دارند، افزود: نمونه این موضوع را می توان در بستن گذرگاه رفح و محاصره غزه مشاهده کرد.

راهپیمایی روز قدس تاثیر زیادی در روشنگری افکار عمومی دنیا دارد

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد صلح خاورمیانه را در گرو قطع دست استکبار جهانی دانست و گفت: برای تحقق حق ملت مظلوم فلسطین باید رژیم صهیونیستی از صحنه جهانی محو شود.

حجت الاسلام میرعمادی همچنین با تقدیر از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی روز قدس، عنوان کرد: مردم در این روز بازهم با حضور پرشور خود حماسه دیگری در دفاع از آرمانهای امام راحل خلق کردند.

وی با تاکید بر اینکه این راهپیمایی تاثیر زیادی در روشنگری افکار عمومی دنیا دارد، یادآور شد: استمرار این راهپیمایی ها موجب زنده نگه داشتن آرمان فلسطین و منفور شدن رژیم اشغالگر قدس خواهد شد.

راهپیمایی روز قدس موجب اعتبار بخشیدن به مقاومت فلسطین است

خطیب جمعه خرم آباد برگزاری راهپیمایی روز قدس را موجب اعتبار بخشیدن به مقاومت فلسطین دانست و گفت: راهپیمایی روز قدس حرکتی پرشور در راستای خنثی کردن توطئه های دشمنان است.

حجت الاسلام میرعمادی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به سالروز قیام خونین 17 شهریور اشاره کرد و بیان داشت: این قیام در تاریخ انقلاب اسلامی ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

وی این قیام را موجب شتاب بخشیدن به روند پیروزی انقلاب اسلامی دانست و ادامه داد: در حقیقیت قیام خونین 17 شهریور را می توان اوج عجز و ناتوانی رژیم شاهنشاهی و پایان مسیر حیات این رژیم دانست.

ضرورت مشارکت مردم در کمک به سیل زدگان پاکستان

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین به حادثه سیل پاکستان اشاره کرد و گفت: در جریان این حادثه بیش از 20 میلیون نفر بی خانمان و آواره شدند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر ضرورت توجه ویژه ملت مسلمان ایران برای کمک به مردم مسلمان کشور همسایه، یادآور شد: با توجه به اینکه ملت ایران همواره در کار خیر پیشقدم هستند انتظار می روند با توجه به وضعیت ناگوار مردم کشور پاکستان در این زمینه نیز پیشرو باشند.