به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حجت الاسلام محمد جواد علی اکبری در جریان راهپیمایی روز قدس مردم شیراز افزود: کاروان آزادی که از تمام ادیان در آن جمع شدند محصول روز قدس است که کمر استکبار را می شکند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه قرآن کریم جریان صهیونیزم را به عنوان یک جریان شیطانی خطرناک در برابر خط نورانی انبیا به زیبایی برای همه بشریت و امت اسلامی ترسیم کرده است، افزود: اگر مسلمانان به کلام الهی در ماه رمضان به خوبی دل بدهند معلوم خواهد شد که چهره شیطان پشت نقاب صهیونیزم در زمان ما قرار گرفته است.

نماینده ولی فقیه در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان کشور با اشاره به اینکه قران کریم به زیبایی از ویژگیهای این خط شوم و شیطانی پرده برداشته است، افزود: جریان صهیونیزم یک جریان پیمان شکن است که به هیچ پیمانی نه با خدا و نه با خلق وفادار نیست و نمونه آن را در جریان پیامبری حضرت موسی قابل مشاهده است.

حجت الاسلام علی اکبری ازجمله دیگر ویژگیهای جریان صهیونیزم را دست اندازی به حقوق مردم، تعدی و تجاوز به حقوق انسانها در بخشهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و.. دانست و افزود: این دست اندازی به حقوق مردم چه آن زمان که صهیونیسم زمان حضرت موسی به طور ویژه در کار ربا خواری و دست اندازی به اموال مردم بود تا رفتارهای زشت اقتصادی آنها در زمان کنونی مبنی بر در اختیار داشتن شبکه های پیچیده بانکهای ربوی جهانی که ماندن اختاپوس بر شریانهای اقتصادی جهان چنگ انداخته است.

وی از تحریف در کلمات الهی به عنوان یکی دیگر از ویژگیهای این جریان برشمرد و افزود: از روز اول جریان پلید صهیونیزم بر پایه خون ریزی و دژخیمی شکل گرفته است.

نماینده ولی فقیه در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان کشور دنیا پرستی را به عنوان یکی دیگر از مشخصه های این خط صهیونیستی برشمرد و افزود: آنها در میان خود چنین حساب کردند که جمعیتی اندک هستند و برای اینکه بتوانند بر شریانهای اقتصادی، فرهنگی و ... جهان مسلط شوند برنامه ریزیهای مختلفی را انجام دادند و در این کار نیز بی رغیب جلو آمدند.

حجت الاسلام علی اکبری گفت: در زمانی که روسیه برای آنها مانعی تلقی می شد و یا جریان عثمانی را در پیش روی خود می دیدند، با طراحی جنگ جهانی که می توان گفت پشت صحنه جنگ جهانی نیز صهیونیستها بودند روسیه و عثمانی را منهدم کردند.

وی پشت صحنه موضوعاتی نظیر ایجاد نظام بین المللی و سازمان ملل متحد، ایده نظام لیبرال دموکراسی و دهه جهانی را صهیونیسم خواند و افزود: آنها در شرایطی که با سیاستهای گام به گام خود در حال حرکت بودند و احساس می کردند بی رغیب هستند از جایی که حتی فکرش را نیز نمی کردند مردی برخواست و نور خدا درخشید.

حجت الاسلام علی اکبری عنوان کرد: بر این اساس پرچم توحید برافراشته و ایران به پایگاه اسلام ناب محمدی(ص) تبدیل شد و با این امر تمام معادلات آنها بر هم ریخت.