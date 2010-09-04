حجت‌الاسلام موسوی هوایی در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سئوال که تداوم شور راهپیمایی قدس در ایران و فراجناحی ماندن آن نشانه چیست، گفت: مسئله روز قدس مسئله جهان بشریت و جهان اسلام است و لذا هر سال که می‌گذرد بر اساس افزایش فهم و شعور مردم و افزایش آگاهی آنها به آرمانهای خود تعهد بیشتری نسبت به این مسئله را احساس می‌کنند. خصوصاً در ایران اسلامی حاکمیت قرآن و اسلام بر مبنای آرمانهای امام راحل، شهدا و اسلام به تبیین مواضع اسلامی و انسانی می‌پردازند و وقتی چنین شد شور و شوق مردم بیشتر می‌شود.

موسوی هوایی افزود: وقتی در دنیای امروز رسانه‌های جهانی در سلطه صهیونیستها هستند و این رسانه‌ها سعی می‌کنند حرکت قدس را به عنوان حرکت ملتها کمرنگ نشان دهند و حتی این حرکت را نشان ندهند رسانه‌های آزاده‌ای چون رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران می‌توانند تعهد خودشان را نسبت به محرومان و مستضعفان جهان و آرمان قدس نشان دهند. قطعاً با چنین اقدامی تأثیر بزرگی در شور و شوق آحاد ملتهای جهان و ملت ایران خواهند داشت. بر این اساس مسئله قدس مسئله بزرگی است. بنده این تعابیر فراجناحی را که در سئوال شما وجود دارد قبول ندارم. ما یک جناح بزرگ اسلامی هستیم و همه در یک جناح حرکت می‌کنیم و فراتر از یک جناح که جناح اسلام است جناحی نداریم. ما همه جبهه انقلاب و اسلام هستیم و اگرچه ممکن است سلایق گوناگون بین ما وجود داشته باشد .

وی در پاسخ به این سئوال که اهمیت آرمان آزادی قدس برای ایران و جهان اسلام چیست، گفت: آرمان قدس برای ما آرمانی دینی و آرزویی دینی به شمار می‌رود. در روایات است که امام زمان (عج) بعد از ظهور در کعبه در مسجدالاقصی به نماز می‌ایستند. بر این اساس مسئله قدس و آزادی آن مسئله بزرگی برای بشریت و جهان اسلام و ایران اسلامی است. آزادی قدس نماد مقاومت اسلامی در قبال استعمار، استکبار و شیاطین است و آرمانی بزرگ برای ما به شمار می‌رود. برای ملت ایران اصلی‌ترین شعار انقلاب آرمان قدس و آزادی آن بوده است و شعار مرگ بر اسرائیل شعار انقلاب بوده و هست. رژیم اسرائیل با حمایت انگلستان به غصب و اشغال سرزمین فلسطین مبادرت ورزید. آنها از بدو ورود با جنایات و کشتار فلسطینیان خودشان را در آنجا جا دادند و خون مظلومین را ریختند و لذا باید با آنها مبارزه کرد. اگر مبارزه با آنها در فلسطین که خط مقدم مبارزه علیه این رژیم است صورت نگیرد این دست‌اندازی و جنایات آنها به جاهای دیگر نیز سرایت خواهد کرد. برای مردم ثابت شده که فقط تنها راه ، راه مبارزه است. امام رضوان الله تعالی می‌گفت این رژیم به حرمین شریفین نیز نظر دارد. مرحوم شهید مطهری می‌گفت از آنجا که در شعر، شیراز به عنوان ملک سلیمان نامیده شده و آنها سلیمان را پادشاه خود می‌دانند به این شهر وسرزمین نیز نظر دارند.

موسوی هوایی در پاسخ به این سئوال که پیش‌بینی شما از آینده سیاسی اسرائیل در آینده چیست، گفت: پیروزی مستضعفین و آرمانهای اسلامی در فلسطین آشکار است. همین سردرگمی و استیصال اسرائیل غاصب نشان از وخامت اوضاع در آنجا دارد. تنشها و درگیری‌های داخلی در اسرائیل نشان می‌دهد که آنها همدیگر را نابود خواهند کرد و البته مقاومت مردم فلسطین نیز این استیصال و نابودی را رقم می‌زند.