شورآفرینی مردم در راهپیمایی روز قدس پاسخ محکمی به سازشکاران است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر علی لاریجانی در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس در گفتگوی کوتاهی با خبرنگاران تصریح کرد: شورآفرینی مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس پاسخ محکمی به سازشکارانی است که می‌خواهند با مردم فلسطین معامله کنند و آنها را فریب دهند.



وی با بیان اینکه راهپیمایی روز جهانی قدس همیشه تاثیر مستقیمی بر سرنوشت مردم فلسطین داشته، اظهار داشت: این تاثیرگذاری در شرایطی که مذاکرات سازش تصنعی در جریان است نمود بیشتری خواهد داشت.



رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: راهپیمایی روز جهانی قدس یک خط فکر جدیدی را در منطقه خاورمیانه ایجاد کرده و حضور گسترده مردم در این حرکت بین‌المللی راه درست چگونگی احقاق حقوق مردم فلسطین را نشان می‌دهد.



دکتر لاریجانی مسئولیت آحاد مسلمانان جهان در قبال مسئله فلسطین را سنگین خواند و اظهار داشت: راهپیمایی روز جهانی قدس تنها برای ادای تکلیف انجام نشده است بلکه یک حرکت فراملی است که مربوط به همه ملت‌های جهان و مسلمانان می‌شود.



رئیس مجلس شورای اسلامی حرکت مردم فلسطین را حرکتی اسلامی دانست و تاکید کرد: نماد راهپیمایی روز جهانی قدس تا زمانی که تمامی حقوق ملت مظلوم فلسطین ستانده نشود باید باقی بماند.