روز قدس ؛ پیام آور یک حضور حماسی و وحدت بخش

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به نام روز قدس یکی از برکات عظیم انقلاب اسلامی برای جهان اسلام و از ارزشمندترین یادگارهای امام عظیم الشأن است که باعث شده هر سال کابوس وحشت بار مرگ و نیستی برای صهیونیست ها تکرار شود و این دژخیمان غاصب فرجام محتوم خود را با تمام وجود احساس کنند.

پس از پیروزی انقلاب، امام خمینی در اولین فرصت روزی را برای به نمایش گذاردن حساسیت جهانی نسبت به سرنوشت قدس و نجات آن از چنگال صهیونیست‌های جنایتکار، به عنوان "روز قدس" تعیین و پیامی به همین مناسبت صادر کردند.

امام در این پیام که روز 16 مرداد 1358 در سیزدهمین روز از ماه مبارک رمضان سال 1399 هجری قمری خطاب به مسلمانان جهان صادر کردند، چنین فرمودند: من طی سالیان دراز، خطر اسرائیل غاصب را گوشزد مسلمین نمودم که اکنون، این روزها به حملات وحشیانه خود به برادران و خواهران فلسطینی شدت بخشیده است و به ویژه در جنوب لبنان به قصد نابودی مبارزان فلسطینی پیاپی خانه و کاشانه ایشان را بمباران می‌کند. من از عموم مسلمانان جهان و دولت‌های اسلامی می‌خواهم که برای کوتاه کردن دست این غاصب و پشتیبانان آن،‌به هم بپیوندند، و جمیع مسلمانان جهان را دعوت می‌کنم آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را که از ایام قدر است و می‌‌تواند تعیین کننده سرنوشت مردم فلسطین نیز باشد، به عنوان "روز قدس" انتخاب و طی مراسمی همبستگی بین‌المللی مسلمانان را در حمایت از حقوق قانونی مردم مسلمان فلسطین اعلام نمایند.

سال‌ها از فرمان امام(ره) می گذرد اما روز قدس در وجود فرد فرد ایرانیان نهادینه شده است به طوریکه ماه مبارک رمضان با روز قدس گرهی ناگشودنی خورده است.

روز قدس روز تجدید میثاق مسلمانان با یکدیگر در حمایت و دفاع از مردم مظلوم فلسطین است روزی که رژیم غاصب فلسطین و حامیانش بدانند اگر مسلمانان در هر مورد با یکدیگر اختلاف نظر دارند اما درباره آزادی فلسطین و دشمنی با اسرائیل یکپارچه و متحد هستند.

از سوی دیگر مبارزه با رژیم صهیونیستی و حمایت از آرمان فلسطین در داخل کشور نیز یکی از مولفه ها و محورهای وحدت گروه های سیاسی و آحاد ملت است.

به هر حال راهپیمایی روز قدس امسال نیز با شکوهی هر چه تمامتر در سراسر ایران اسلامی با حضور اقوام مختلف ایرانی از کرد و لر و ترک و بلوچ گرفته تا فارس و عرب و ترکمن برگزار شد تا صحنه بی بدیل دیگری در دفاع از آرمانهای امام و انقلاب در پهنه ایران اسلامی ترسیم شود.

امروز مردم ایران اسلامی در سراسر کشور با شعارهایی چون "مرگ بر اسرائیل"، "فلسطین پیروز است، اسرائیل نابود است"، "آمریکا در چه فکریه، ایران پر از بسیجیه"، "این همه لشگر آمده،‌ به عشق رهبر آمده"، "ای رهبر آزاده، آماده ‌ایم آماده" و ... علاوه بر اعلام انزجار از جنایات رژیم صهیونیستی با آرمانهای انقلاب میثاقی دوباره بستند.

امروز همه حرف مردم در شعارهایی جمع شده بود که با فریاد بر سر آمریکا و اسرائیل فرود می آمد تا دنیا بار دیگر بداند که ملت ایران در مقابل هجمه های خارجی یک ید واحد و قدرتمند هستند و هیچ چیز این صفوف به هم پیوسته را از هم جدا نخواهد کرد.

از سوی دیگر راهپیمایی روز قدس دارای پیامهای دیگری برای جامعه جهانی بود که برخی از این پیام ها در سخنان ائمه جمعه سراسر کشور تبلور یافت.

امام جمعه قم در این رابطه گفت: این اقدام ابتکار امام برای هوشیاری ملتهای جهان و اعلام حمایت از مردم فلسطین بود و مردم فلسطین باید احساس کنند که دنیای اسلام به یادآنهاست و تنها نیستند و ما اگر بخواهیم این احساس را به مردم فلسطین ابلاغ کنیم راهش شرکت در راهپیمایی روز قدس است.

آیت الله سعیدی تاکید کرد: حضور مردم در اجتماع عظیم راهپیمایی روز قدس برای مظلومان فلسطین الهام بخش است و ما در این اجتماع پرشور حمایت قاطعانه خود را از مردم فلسطین تا محو کامل اسرائیل اعلام می کنیم.

حجت الاسلام سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد نیز در این رابطه با تاکید بر اینکه این راهپیمایی تاثیر زیادی در روشنگری افکار عمومی دنیا دارد، یادآور شد: استمرار این راهپیمایی ها موجب زنده نگه داشتن آرمان فلسطین، منفور شدن رژیم اشغالگر قدس و اعتبار بخشیدن به مقاومت فلسطین خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه نیز با اشاره به تاثیر راهپیمایی ملت های مسلمان در حمایت از ملت مظلوم فلسطین، گفت: وحدت مسلمانان و دولتهای اسلامی در تداوم مقاومت فلسطینیان در مقابل اشغالگران قدس شریف نقش اساس داشته و موجب پیروزی مقاومت خواهد شد.

امام جمعه بوشهر نیز در سخنانی با محکوم کردن جنایات آمریکا، اسرائیل و ایادی آنها، به تاثیر حضور پرشور مردم اشاره کرد و گفت: روز قدس روز بیداری، وحدت و مقاومت و روز نجات بخشی فلسطین است و مردم ایران در این روز نشان دادند ولایتمدار و با بصیرت بالای فرهنگی و سیاسی در عرصه دفاع از اسلام حضور دارند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان نیز با تقدیر از حضور پر شور مردم، این حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس را تیر خلاصی بر قلب اسرائیل و هم پیمانانش ارزیابی کرد.

حجت الاسلام محمدعلی صدوقی امام جمعه یزد نیز حضور گسترده مردم در اقصی نقاط کشور اسلامی در راهپیمایی امروز را نشانگر وجدانهای پاک و بیدار مردم ایران دانست و تاثیرات جهانی این راهپیمایی اشاره کرد و گفت: با به راه افتادن موج راهپیمایی ها در روز قدس پس از اعلام این روز از سوی امام خمینی (ره)، این موج کم کم در سایر کشورها حتی کشورهای غیر مسلمان نیز به راه افتاد که این امر نیز حاکی از ظلم و ستم رژیم صهیونیستی و حامیانش نسبت به مردم مسلمان فلسطین است.

آیت الله زین العابدین قربانی نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت نیز وحدت و یکپارچگی امت اسلامی را راهکار مقابله با زیاده خواهی رژیم اشغالگر قدس دانست و افزود: شرکت یکپارچه مردم در راهپیمایی این روز به طور قطع دارای پیامهای روشن معنوی، اجتماعی و سیاسی است.

ماموستا امین راستی امام جمعه موقت سنندج نیز با اشاره به دستاوردهای حضور حماسی مردم مسلمان ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس، بیان داشت: مردم کشورمان با نمایش عزم و حماسه ای ملی و تاکید و بیعت مجدد با آرمانهای بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی و امام راحل (ره) بار دیگر همبستگی خود را با ملت های مظلوم به ویژه فلسطین به نمایش گذاشتند.

به هر حال به نظر می رسد زنده نگه داشتن آرمان فلسطین، منفور شدن رژیم اشغالگر قدس، اعتبار بخشیدن به مقاومت فلسطین، تاکید بر وحدت تا پیروزی نهایی آرمان فلسطین، اعلام بصیرت بالای سیاسی و اعتقادی ملت ایران در دفاع از آرمانهای انقلاب و اسلام، محکومیت سرسپردگی سران برخی کشورهای عربی، همه گیر شدن پیام آزادی طلبی و حمایت از مظلوم در سراسر دنیا، اعلام پیام همراهی و همدلی با ملت مظلوم فلسطین، وحدت آحاد ملت ایران و مسئولان بر روی مسئله فلسطین و تجدید بیعت با آرمانهای امام راحل همگی از جمله پیام هایی بود که حضور حماسی مردم در راهپیمایی روز قدس به همراه داشت.

امروز مسئله فلسطین با موج آزادی خواهی ملت ایران به موضوعی فراگیر در سراسر جهان اسلام و حتی کشورهای غیرمسلمان دنیا تبدیل شده است که این امر حکایت از تاثیر روشنگری راهپیمایی روز قدس و درایت امام راحل در نامگذاری این روز مهم در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان دارد.

و بی شک با استمرار این موج حق طلبی در کشورهای مختلف دنیا، کره زمین به زودی روزی را خواهد دید که در طلوع خورشید آن روز فلسطین دربندی وجود نداشته و اسرائیل از صحنه گیتی به طور کامل محو شده باشد و این امر به واقع تحقق وعده الهی است که همواره حق بر باطل پیروز شدنی است.

دیروز، قاصدکی خبر آورده بود / از فرو ریختن دیوار حائل شیطان / از ترک برداشتن جام تاریک آرزوهایش...

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سپیده پیام آورد که "صبح در یک قدمی است" / و دیگر دامن هیچ مادر فلسطینی / مبهوت شکوفه های پرپر باغچه اش، نمی ماند...