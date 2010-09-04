چالشهای امنیتی همچنان عراق را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین،"هوشیار زیباری" گفت: مشکلات امنیتی عراق باقی خواهد ماند زیرا تروریستها که عامل این مشکلات هستند برخط مشی باطل خود اصرار دارند.

وی افزود: تروریستها مخالف نظام دموکراسی جدید هستند و به همین دلیل خروج نیروهای آمریکایی نیز در اقدامات آنها وایدئولوژی شان تاثیری ندارد.

زیباری خاطرنشان کرد: کسانی که به ناامنی در عراق دامن می زنند هر آنچه در طی سالهای قبل درعراق بوجود آمده را قبول ندارند.

وی درباره موضع اتحادیه عرب درباره خروج نیروهای آمریکایی گفت: موضع اتحادیه عرب واقعی و مثبت بود، اما بعضی کشورهای همسایه مواضع شان همانند سابق است و ما هم آن را درک می کنیم.

وزیرخارجه عراق با اشاره به روند سیاسی کشورش اظهارداشت: رهبران عراقی باید دولت را تشکیل بدهند و به فکر امنیت وثبات کشورشان باشند.

وی تشکیل دولت وحدت ملی با حضور همه گروههای سیاسی را راه حل خروج کشور از بحرانهای داخلی و خارجی دانست.