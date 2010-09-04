طرح ضیافت اندیشه نیروهای آگاه و هوشمند تربیت می کند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام سیدمحمد حسین صفوی شامگاه جمعه در مراسم اختتامیه طرح ضیافت اندیشه استان زنجان هدف این طرح را ایجاد معرفت، بصیرت افزایی و تربیت نیروهای آگاه و هوشمند برای دین عنوان کرد و افزود: این طرح می تواند برنامه ای برای تربیت انسانهای آگاه برای مبارزه در میدان جهاد باشد که البته محتوای آن دینی، علمی و فرهنگی است اما شکل آن باید تهاجمی و هوشمندانه باشد.

صفوی اظهار داشت: به نظر می رسد در این تهاجم بنیانهای فکری و ریشه های مکاتب مورد توجه قرار گرفته و اکنون به فضل الهی انقلاب ما با نیروهایی که هماهنگ با ارزشها هستند آغازگر شکستن بنیادهای کفر جهانی است.

وی یادآور شد: در راستای تحقق این طرح جمعی از جوانان و دانشجویان با یک حرکت خودگردان آغاز به کار کردند و امیدواریم که این حرکت نقطه عزیمت، امید و مسبب فرهنگ استفاده از شایستگان باشد.

مسئول برگزاری طرح ضیافت اندیشه در استان زنجان اجرای طرح ضیافت اندیشه را در استان موفق ارزیابی و خاطرنشان کرد: موفقیت این طرح مرهون همراهی، راهنمایی و تأکیدات استاندار است و آنچه که ارائه شد بیانگر تکلیف و توان ما بود.

صفوی اجرای برنامه های فرهنگی، وجود گروه های یکسان در فضای آموزشی، انس دانشجویان با یکدیگر، تبادل اطلاعات و نظرات در میان دانشجویان و ایجاد فضای همرنگی و اتحاد در بین دانشجویان را از جمله کارهای اجرا شده در این طرح عنوان کرد و افزود: اساتیدی هم چون دکتر شاه حسینی، دکتر لاسجردی، آقای خسروپناه، دکتر فضایلی، دکتر صفاتاج، محسن بیات و دکتر غفرانی در برگزاری کلاسهای آموزشی این طرح شرکت داشتند.

وی ادامه داد: کرسی آزاد اندیشی، سیاستهای ایران و غرب در بحث هسته ای، درآمدی بر عرفانهای کاذب و حقیقی، کمک به مردم ایران منفعت ایران یا صلاح فلسطین، نقد فیلمهای هالیوود، شیطان پرستی، خودشناسی و آیین های تکنولوژیکال از جمله موضوعات بررسی شده در کلاسهای آموزشی بود.

مسئول دفتر نهاد نماینگی مقام معظم رهبری در دانشگاه زنجان اجرای طرح ضیافت اندیشه را از برکات الهی دانست و اظهار داشت: این کار برای نخستین بار در جهان اسلام در دانشگاه های ما اتفاق افتاد و این از برکات الهی برای همه شرکت کنندگان در این طرح است.

حجت الاسلام منصور فرجی گفت: آشنایی با مبانی دینی، تربیتی، اخلاقی، قرآنی و تفکراتی که جوانان ما را تهدید می کند از نتایج مهم اجرای این طرح بود.

وی افزود: همه اساتید بدون اینکه بدانند با همان هدفی که تعیین شده بود پیش رفتند و با اینکه اولین تجربه این طرح بود حتی آنچه که به گمان هم نمی رسید اجرا شد و تجربه خوبی برای سالهای آینده ذخیره کردیم.

طرح ضیافت اندیشه از یکم تا بیست و یکم ماه مبارک رمضان امسال با شرکت دانشجویان دانشگاه های استان در دانشگاه زنجان به صورت همزمان در سراسر کشور با ارائه برنامه های فرهنگی و برگزاری کلاس های آموزشی در جهت ارتقا روحی و معنوی و افزایش بصیرت دانشجویان برگزار شد.