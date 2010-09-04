بخشی از پروژه های مصوب ساوجبلاغ تکمیل نشد

محمدحسین نژادفلاح در گفتگو با خبرنگار مهر در ساوجبلاغ افزود: در سفر رئیس جمهوری به ساوجبلاغ شاهد صدور دستور در خصوص مصوبات فراوانی بوده ایم اما هنوز بخشی از پروژه های مصوب در این زمینه تکمیل نشده و به بهره برداری نرسیده است.

وی ادامه داد: از همه دستگاه ها و ادارات ساوجبلاغ که به نحوی با مسئله تکمیل پروژه های مصوب سفر رئیس جمهوری در ارتباط هستند، انتظار می رود از هم اکنون تلاش خود را برای تکمیل و بهره برداری عملی از این پروژه ها به شکل جدی به کار گیرند و از به وجود آمدن مشکل در این خصوص جلوگیری کنند.

هیچ پروژه مصوب سفری روزی زمین نماند

این مسئول عنوان کرد: لازم است زمینه ای فراهم شود تا هیچ پروژه مصوب سفری روزی زمین نماند و کار تکمیل و افتتاح آن با جدیت دنبال شود تا بتوانیم رفاه ساکنان شهرستان را افزایش دهیم و از حجم مشکلات آنها بکاهیم.

نژادفلاح گفت: از استانداری دراین زمینه انتظار همکاری و تعامل داریم البته تعاملهای زیادی در این خصوص صورت گرفته که تاثیرات مثبت فراوانی به همراه خود داشته و این تعاملها نیازمند افزایش و تسریع است.

شهرستان ساوجبلاغ در زمینه امکانات بهداشتی و درمانی ضعیف است

وی اظهار داشت: شهرستان ساوجبلاغ در زمینه امکانات بهداشتی و درمانی در برخی از موارد ضعیف است درحالیکه افتتاح بیمارستان امام جعفر صادق(ع) بخشی از این مشکل را حل کرده و وجود آن می تواند از به وجود آمدن مشکلات جدید بهداشتی و درمانی جلوگیری کند.

این مسئول گفت: این پروژه از مطالبات جدی مردم شهرستان ساوجبلاغ بوده که پس از سالها به بهره برداری رسید و باید تلاش شود تا از همه ظرفیتها و توان این مرکز درمانی به بهترین نحو استفاده شود.

بیمارستان جعفر صادق(ع) به همه تخصصها و تجهیزات مجهز شود

نژادفلاح یادآور شد: البته صرف راه اندازی این مرکز کافی نیست و باید تلاش شود تا این بیمارستان به همه تخصصها و تجهیزات مورد نیاز مجهز شود تا ساکنان شهرستان نیاز نداشته باشند برای تامین نیازهای بهداشتی و درمانی خود به مناطق دیگر مراجعه کنند.

وی بیان کرد: برپایی این بیمارستان آقنقدر مهم بوده که بیمارستان یادشده با همکاری هیئت امنا کار خود را آغاز کرد ضمن اینکه شرکت سها مسئولیت ساخت آن را پذیرفت.

شاهد کمبود نیروی متخصص در بیمارستان امام جعفر صادق(ع) نباشیم

این مسئول یادآور شد: باید شرایط به گونه ای پیش رود که شاهد کمبود نیروی متخصص در بیمارستان امام جعفر صادق(ع) نباشیم و این بیمارستان بتواند با همه توان و در اختیار داشتن تجهیزات و نیروی متخصص به بیماران خدمات دهی کند.

وی افزود: افزایش امکانات بهداشتی و درمانی از مطالبات مردم شهرستان ساوجبلاغ است و امیدواریم این مطالبات به بهترین نحو در اسرع وقت پاسخ داده شوند.



این مسئول خاطرنشان کرد: تجهیز بیمارستان در ساوجبلاغ یک ضرورت جدی است و تحقق آن بسیاری از مشکلات ساکنان این شهرستان را حل می کند.