سرمایه گذاری مالی در زمینه اشتغالزایی نیازمند افزایش است

غلامحسین حسینی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: لازم است شاهد افزایش سرمایه گذاری های مالی در جهت افزایش کمی و کیفی سطح اشتغالزایی باشیم و این سرمایه گذاری به بهترین نحو صورت گیرد تا بالاترین میزان بازدهی و بهره وری را به همراه داشته بشد.

وی ادامه داد: همچنین لازم است بخشی از پولهای داخل کشور برای سرمایه گذاری در زمینه افزایش اشتغازایی به کا گرفته شود و در این زمینه شاهد برنامه ریزی های مطلوب و اصولی باشیم تا سرمایه ها و هزینه های انجام شده هدر نرود.

اگر اشتغالزایی به درستی انجام شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد

این مسئول گفت: اشتغالزایی در هر جامعه ای یکی از مهمترین نیازهاست که اگر به درستی پاسخ داده شود، بسیاری از مشکلات اجتماعی به خوی خود حل می شود و بسیاری از مشکلات احتمالی نیز به وجود نخواهد آمد.

حسینی نیا اظهار داشت: در عین حال لازم است اشتغال به عنوان یک فرآیند دیده شود ضمن اینکه باید در این زمینه به همه ویژگی های این فرآیند توجه داشته باشیم و طبق مقتضیات عمل کنیم.

وامها به صورت هدفمند در اختیار متقاضیان قرار گیرد

وی عنوان کرد: صرف دادن وام کافی نیست و باید وامهایی که در زمینه اشتغالزایی داده می شود، به صورت هدفمند در اختیار متقاضیان قرار گیرد تا بیشترین بازدهی را به همراه داشته باشد و بتواند به نیازهای بازار کار به نحو مطلوبتری پاسخ دهد.

این مسئول افزود: اگر برای دادن وامهای مربوطه برنامه ریزی های اصولی انجام شود، متقاضیان پس از دریافت وام، آن را در مسیر درست تری هزینه خواهند کرد و احتمال موفقیت فعالیتهای اشتغالزایی در این حالت افزایش خواهد یافت.

پیگیری مراحل ایجاد اشتغال مولد و پایدار به صورت یک فرآیند

وی یادآور شد: پیگیری مراحل ایجاد اشتغال مولد و پایدار به صورت یک فرآیند یک ضرورت انکارناپذیر است که اگر به درستی انجام شود، بخش قابل توجهی از مشکلات بازار کار حل خواهد شد و معضلات کاهش می یابد.

این مسئول بیان کرد: مراکز اطلاع رسانی مختلفی به ارائه اطلاعات مربوط به مسئله اشتغال می پردازند اما بین آنها هماهنگی کافی وجود ندارد و در برخی از موارد شاهد موازی کاری هایی نیز هستیم که این امر نیازمند تغییر است.

حسینی نیا یادآور شد: تداوم این موازی کاری ها به معنای اتلاف زمان، هزینه و انرژی است و باید در اسرع وقت این موازی کاری ها متوقف شود و یک فعالیت منسجم و یکدست جای آن را بگیرد.