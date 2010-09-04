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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۵۳

کاظم زاده انتقاد کرد:

بسیاری از پروژه های تحقیقاتی صنعتی با نیازها تطابق ندارد

بسیاری از پروژه های تحقیقاتی صنعتی با نیازها تطابق ندارد

استان تهران - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی گفت: بسیاری از پروژه های تحقیقاتی صنعتی با نیازها تطابق ندارد که این امر به تنهایی یک مشکل بزرگ محسوب می شود.

اصغر کاظم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: صرف انجام پروژه های پژوهشی در زمینه صنعت کافی نیست و باید در این زمینه، پیش از آغاز پروژه مربوطه به نیازها و تقاضاها توجه جدی و کافی داشته باشیم و از این امر غافل نشویم.

وی ادامه داد: لازم است پروژه ها بر اساس نیازها تعریف شود و همه مقضیات نیز در این زمینه در نظر گرفته شود تا بیشترین بازدهی حاصل شود و بتوانیم نتایج مطلوب و مورد نیاز را به دست آوریم.

اگر پروژه ها به نیازها پاسخ ندهد، هزینه ها هدر می رود

این عضو هیئت علمی گفت: اگر پروژه های تحقیقاتی صنعتی از تنوع بالایی برخوردار باشند اما نتوانند به نیازهای بخش صنعت پاسخ دهند، تلاشها کم اثر و بی نتیجه می ماند و ممکن است بسیاری از هزینه های انجام گرفته به هدر رود که این امر بسیار نامطلوب است.

وی گفت: لازم است پروژه ها به نحوی تعریف شود که برای بخش صنعت مفید واقع شوند و پژوهشگر بتواند نتیجه و حاصل کار خود را به شکل عملی در بخش صنعت ببیند و به کمک این امر، نقش قابل توجهی در افزایش بهره وری صنعت داشته باشد.

این عضو هیئت علمی ادامه داد: لازم است حدود 50 درصد پروژه های پژوهشگاه ها در خدمت رفع مشکلات صنعتی کشور باشد و همه شرایط لازم برای تحقق این امر فراهم شود.

این محقق افزود: اکثر دستگاه های اندازه گیری پژوهشگاه مواد و انرژی در گروه شناخت مواد این مرکز است ضمن اینکه انجام آنالیزهای داخلی و خارجی از فعالیتهای مهم این پژوهشگاه است که همواره دنبال می شود.

همکاری گسترده پژوهشگاه با دانشگاه ها

کاظم زاده یادآور شد: این پژوهشگاه هم اکنون باتوجه به اهداف برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، همکاری گسترده ای با دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، صنایع، موسسات اجرایی بخش دولتی و بخش خصوصی برقرار کرده است.

وی اضافه کرد: پژوهشگاه هم اکنون دارای سه پژوهشکده سرامیک، نیمه هادی ها و انرژی است که در 9 گروه تخصصی به فعالیتهای تحقیقاتی در زمینه های مرتبط با مواد و انرژی می پردازند.

کد مطلب 1144929

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