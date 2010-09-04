بسیاری از پروژه های تحقیقاتی صنعتی با نیازها تطابق ندارد

اصغر کاظم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: صرف انجام پروژه های پژوهشی در زمینه صنعت کافی نیست و باید در این زمینه، پیش از آغاز پروژه مربوطه به نیازها و تقاضاها توجه جدی و کافی داشته باشیم و از این امر غافل نشویم.

وی ادامه داد: لازم است پروژه ها بر اساس نیازها تعریف شود و همه مقضیات نیز در این زمینه در نظر گرفته شود تا بیشترین بازدهی حاصل شود و بتوانیم نتایج مطلوب و مورد نیاز را به دست آوریم.

اگر پروژه ها به نیازها پاسخ ندهد، هزینه ها هدر می رود

این عضو هیئت علمی گفت: اگر پروژه های تحقیقاتی صنعتی از تنوع بالایی برخوردار باشند اما نتوانند به نیازهای بخش صنعت پاسخ دهند، تلاشها کم اثر و بی نتیجه می ماند و ممکن است بسیاری از هزینه های انجام گرفته به هدر رود که این امر بسیار نامطلوب است.

وی گفت: لازم است پروژه ها به نحوی تعریف شود که برای بخش صنعت مفید واقع شوند و پژوهشگر بتواند نتیجه و حاصل کار خود را به شکل عملی در بخش صنعت ببیند و به کمک این امر، نقش قابل توجهی در افزایش بهره وری صنعت داشته باشد.

این عضو هیئت علمی ادامه داد: لازم است حدود 50 درصد پروژه های پژوهشگاه ها در خدمت رفع مشکلات صنعتی کشور باشد و همه شرایط لازم برای تحقق این امر فراهم شود.

این محقق افزود: اکثر دستگاه های اندازه گیری پژوهشگاه مواد و انرژی در گروه شناخت مواد این مرکز است ضمن اینکه انجام آنالیزهای داخلی و خارجی از فعالیتهای مهم این پژوهشگاه است که همواره دنبال می شود.

همکاری گسترده پژوهشگاه با دانشگاه ها

کاظم زاده یادآور شد: این پژوهشگاه هم اکنون باتوجه به اهداف برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، همکاری گسترده ای با دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، صنایع، موسسات اجرایی بخش دولتی و بخش خصوصی برقرار کرده است.

وی اضافه کرد: پژوهشگاه هم اکنون دارای سه پژوهشکده سرامیک، نیمه هادی ها و انرژی است که در 9 گروه تخصصی به فعالیتهای تحقیقاتی در زمینه های مرتبط با مواد و انرژی می پردازند.